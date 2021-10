Anna Valle: chi è, età, carriera, vita privata, teatro, cinema, marito, figli

Anna Valle è una nota attrice italiana, la quale ha ottenuto un grande successo nel corso della sua carriera. È iniziato tutto nel 1995 quando è stata incoronata Miss Italia e subito dopo ha intrapreso la strada della televisione ed è stata protagonista di diverse fiction italiana. Tra queste Atelier Fontana-Le sorelle della moda e La compagnia del Cigno. Ma se della sua carriera sappiamo tanto cosa invece conosciamo della sua vita privata? Sapete che è sposata da tanti anni con un uomo dal quale ha avuto due splendidi figli?

Anna Valle chi è

È nata a Roma il 18 giugno 1975 ed è cresciuta a Ladispoli fino all’età di 13 anni. In seguito alla separazione dei suoi genitori si è trasferita insieme alla madre e alla sorella a Lentini in Sicilia che è il paese originario della madre. Si è diplomata al liceo classico e si è iscritta all’Università degli Studi di Catania presso la facoltà di giurisprudenza. Nel contempo lavorava presso il negozio di abbigliamento della madre, ma avrebbe anche iniziato a prendere parte ad alcuni concorsi di bellezza.

Carriera

Ha vinto il concorso Miss Italia nel 1995 poi si è dedicata al suo più grande sogno ovvero quello di diventare un’attrice. Ha avuto un primo ruolo nella fiction intitolata Commesse che è andata in onda sui principali canali in RAI e dove ha lavorato al fianco di Nancy Brilli e Sabrina Ferilli. Da quel momento la sua carriera non sei più arrestata e ha preso parte ad altri progetti come Cuore (2001), Soraya (2003) e Callas e Onassis (2005). È stata impegnata sia in teatro che al cinema e anche in televisione e la sua popolarità è arrivata ben presto anche all’estero. Anche in Germania ha avuto un grande successo dopo aver preso parte di una serie televisiva intitolata Aeon – Countdown im All (2000).Ha un passato anche come modella. Questi alcuni dei suoi lavori: Papa Giovanni (2002), insieme a Bianca Guaccero e Tosca D’Aquino; Per amore (2002); Callas e Onassis (2005), con Luisa Ranieri e Serena Autieri. Ed ancora Un amore e una vendetta (2011), con Alessandro Preziosi e Lorenzo Flaherty e Questo nostro amore – 70 – 80 (2014-2018), insieme a Neri Marcorè. Poi ha preso parfte a Sorelle (2017), con Loretta Goggi e Alessio Vassallo.

Vita privata

Nel 2006 ha conosciuto quello che poi è diventato suo marito ovvero Ulisse lendaro un avvocato penalista e civilista ma anche attore e produttore cinematografico. I due si sono conosciuti durante le riprese di Miss Take dove lui era il produttore e lei invece un’ attrice. Hanno avuto due figli ovvero GInevra e Leonardo nati il 20 aprile 2008 e il 30 aprile 2013.