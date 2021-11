Bianca Gascoigne: chi è la figlia di Paul, età, carriera, vita privata, fidanzato, ex amori

Bianca Gascoigne l’abbiamo conosciuta a Ballando con le stelle e pare che non tutti fossero a conoscenza del fatto che è la figlia di Paul Gascoigne. Quest’ultimo in realtà non è il padre naturale della giovane donna, ma Bianca insieme al suo fratello Mason è stata adottata dall’ex calciatore di Newcastle diversi anni fa. Ma cosa conosciamo di lei e della sua vita privata? Chi è Bianca?

Bianca Gascoigne, chi è

Di professione fa la modella glamour, è nata il 28 ottobre 1986 è molto bella ed anche parecchio popolare nel mondo dello spettacolo. Nel 2006 ha preso parte al reality show Love ISland, poi ha preso parte ad altri programmi come il Grande fratello inglese e Gladiators. Pare che in questi anni abbia anche tentato di partecipare ad X Factor, ma pare venne scartata. E’ stata parecchio al centro del gossip e sotto i riflettori per via della sua vita sentimentale. Ha avuto infatti una relazione con Stephen Martorana, che poi è naufragata. Ed ancora ha avuto una relazione con Kris Boyson che di professione fa il personal trainer. Sembra che sia stata lei a lasciare lui lo scorso anno. Ad oggi è single o almeno così sembra.