Brian Perri: chi è il marito di Elisabetta Canalis, età, carriera, vita privata, figlia

Elisabetta Canalis la conosciamo tutti per essere una nota showgirl ed ex velina di Striscia la Notizia. Da sempre è stata sotto i riflettori per via della sua vita privata. È stata Infatti fidanzata con un noto ex calciatore, Bobo Vieri e poi è partita alla volta dell’America. Ha conosciuto Infatti colui che poi è diventato suo marito ovvero Brian Perri. Ma chi è quest’ultimo? Come si sono conosciuti e come è nata la loro storia?

Brian Perry, chi è il marito di Elisabetta Canalis?

E’ classe 1967 ed è nato l’11 dicembre a Pittsburgh in Pennsylvania negli Stati Uniti. La moglie Elisabetta invece è nata il 12 settembre 1978 e questo fa ben capire che tra di loro ci sono ben 11 anni di differenza. L’ex velina di Striscia la Notizia vive infatti negli Stati Uniti da oltre 10 anni, da quando si è sposata con Brian. Quest’ultimo non appartiene al mondo dello spettacolo, visto che è laureato in medicina e ha conseguito questo titolo all’Allegheny College. Poi si è specializzato in ortopedia al Lake Erie College. Poi ha conseguito anche un master presso l’Università di hartford in neurologia ed oggi è un chirurgo di grande successo e nello specifico si occupa di chirurgia ricostruttiva complessa. Il chirurgo lavora nel reparto di ortopedia del Cedars-Sinai Medical Center di West Hollywood.

Come si sono conosciuti i due?

I due si sono conosciuti ad una festa di amici in comune nel lontano 2013, da quel momento non si sono più lasciati. Poi hanno deciso di sposarsi e si sono promessi amore eterno. La cerimonia si è celebrata in Sardegna che è la terra Natale di Elisabetta ed esattamente ad Alghero nella capitale di Santa Maria Immacolata.

Le nozze e la nascita della figlia Skyler Eva

Alle nozze hanno preso parte soltanto 150 invitati tra cui alcuni personaggi del mondo dello spettacolo, come Belen Rodriguez. La testimone di nozze di Elisabetta è stata Maddalena Corvaglia sua grande amica e velina nello stesso momento in cui lo è stata anche lei. In seguito al matrimonio poi Elisabetta ed il marito sono andati a vivere negli Stati Uniti ed esattamente a Los Angeles. Hanno avuto una bambina nel 2015 a soli 2 anni dal loro primo incontro e ad un anno dalle loro nozze. La figlia si chiama Skyler Eva.