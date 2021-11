Enrico Monti: chi è il marito di Sabrina Salerno, età, carriera, vita privata

Enrico Monti è il marito di Sabrina Salerno da tanti anni ormai. I due sono anche genitori di un figlio di nome Luca Maria che è nato nel 2004. Ma cosa conosciamo di lui e della sua vita privata?

Enrico Monti, chi è il marito di Sabrina Salerno

Da oltre 25 anni Enrico è il compagno di Sabrina Salerno. Di professione è un imprenditore piuttosto affermato nel mondo dell’industria tessile ed è anche lontano dai riflettori. E’ nato nel 1968 come Sabrina e da molti anni ormai manda avanti l’azienda di famiglia che è stata fondata nel 1911 dal nonno Bruno e pare sia specializzata nella realizzazione di camicie su misura. Enrico ha parlato del suo rapporto con Sabrina e lo ha fatto nel corso di un’intervista rilasciata a Vanity Fair.

“Siamo sposati da dieci anni e stiamo insieme da quasi 25. Potete immaginarvelo, non sempre è stato facile, come tutte le coppie abbiamo vissuto alti e bassi”.Queste le parole dichiarate dall’uomo che ha parlato del suo rapporto con la nota showgirl. I due hanno avuto un figlio di nome Luca Maria che è nato nel 2004. I due si sono uniti in matrimonio diversi anni fa ed esattamente nei primi anni 90.