Francesca Falomo: chi è la fidanzata di Fabio Galante, età, carriera, vita privata

Francesca falomo è la compagna di Fabio Galante ovvero l’ex campione di calcio che oggi è invece protagonista della nuova edizione di Ballando con le stelle. Pare che i due condividono anche l‘amore per lo sport. In passato Fabio è stato sicuramente un vero e proprio sex symbol del calcio italiano oltre che un grande campione che ha vinto diversi trofei internazionali sia con l’Inter che con la nazionale under 21. Cosa conosciamo però di lei e della sua vita privata?

Francesca falomo, chi è la fidanzata di Fabio Galante

Sappiamo certamente che è una appassionata di sportm modella ed è laureata in Economia. È originario di Pordenone ma è residente a Milano ed è la fidanzata del noto ex campione di calcio ed ex sexsymbol che oggi è concorrente di Ballando con le stelle. La loro relazione è iniziata nel 2016 e da quel momento non si sono più lasciati. Secondo quanto si evince dai loro profili Social, sembra che la loro relazione vada a gonfie vele. I due Infatti convivono esattamente dal 2017 e non si esclude che presto possono comprare a nozze.“Ne stavamo parlando ma la pandemia ha rovinato tutto. Sicuramente ci stiamo lavorando”, questo quanto da lui dichiarato nello studio di Storie italiane un pò di tempo fa.