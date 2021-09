Francesca Pascale: chi è l’ex di Silvio Berlusconi e fidanzata di Paola Turci, età, carriera, vita privata

Conosciamo tutti Francesca Pascale per essere stata con l’ex compagna di Silvio Berlusconi. I due sono stati insieme, infatti, per diverso tempo e questa relazione in qualche modo ha influenzato anche la carriera politica dell’ex Premier. Ma cosa conosciamo di lei e della sua vita privata?

Francesca Pascale chi è

È nata a Napoli il 15 luglio 1985. Prima di entrare a far parte del mondo della politica, ha comunque debuttato in quello dello spettacolo ed è stato, durante gli studi universitari. Ha lavorato presso una concessionaria e anche all’interno di una pizzeria e poi è apparsa nello show Telecafone. E’ entrata ufficialmente a far parte del mondo della politica nel 2009, fondando il comitato Silvio ci manchi. È stato proprio in quel periodo che ha conosciuto il Cavaliere e nello stesso tempo è arrivata la sua candidatura alle elezioni municipali di Napoli, dove ha ottenuto pochi voti. Poi è entrata a far parte del Consiglio della provincia di Napoli per il Popolo delle Libertà.

Vita privata

Nel 2011 è apparsa insieme a Silvio Berlusconi ufficializzando la loro storia d’amore. Nel 2020 poi la loro relazione sarebbe finita anche se comunque i loro rapporti sono sempre rimasti buoni. Francesca avrebbe ricevuto da Silvio anche una sorta di buonuscita che ammonta a 20 milioni di euro. Ultimamente Francesca è stata paparazzata insieme a Paola Turci in atteggiamenti piuttosto intimi.