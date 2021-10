Giuseppe Zarbo: chi è, età, carriera, vita privata, cinema, tv, moglie

Giuseppe Zarbo è conosciuto con il nome Peppe ed è semplicemente un attore italiano nato in Sicilia e poi nello specifico ad Agrigento. Ma cosa conosciamo di lui e soprattutto della sua vita privata? Conosciamolo meglio.

Giuseppe Zarbo chi è

È nato il 3 dicembre 1965 sotto il segno del Sagittario ad Agrigento. È alto all’incirca 176 cm e pesa 68 kg. Ha i capelli e gli occhi castani. Riguardo la sua infanzia sappiamo che ha vissuto in Sicilia e poi arrivato ad un certo punto ha deciso di trasferirsi a Roma dove si è diplomato al centro sperimentale di cinematografia di Roma. Successivamente ha iniziato a lavorare in teatro e poi anche al cinema e in televisione. È stato protagonista di circa 30 cortometraggi e poi ha debuttato anche sul grande schermo. Ha preso parte ad alcune pellicole come “Senza pelle”, “L’uomo delle stelle, “Il sindaco”, “La rumbera”, “La piovra 9”, “una donna per amico 2” e tante altre ancora. Potremmo dire però che Peppe è noto per aver interpretato Franco Boschi nella soap opera Un posto al sole. È sposato con una donna di nome Eva Deidda. E’ molto attivo sui social e nello specifico ha un profilo instagram, ovvero @peppezarbofficial.