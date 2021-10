Laura Pasqua: chi è la moglie di Luigi Busà, età, carriera, vita privata, come è nato il loro amore

Laura Pasqua è la moglie di Luigi Busà, ovvero il karateka italiano che è specializzato nelle kumite. Entrambi sono originari della Sicilia e si conoscono effettivamente da quando erano piccolini. Entrambi i papà sono maestri di karate hanno frequentato la stessa scuola e sono stati anche compagni di squadra e di avventure agonistiche. Pare che almeno inizialmente tra di loro non ci fosse grande simpatia almeno inizialmente, poi invece le cose sono cambiate e tra loro è scoccato il grande amore.

Laura Pasqua chi è la moglie di Luigi Busà

Laura Pasqua è dunque la moglie del noto kerateka ta italiano Luigi Busà. Come abbiamo già avuto modo di anticipare, pare che i due siano sostanzialmente cresciuti insieme e nonostante tutto tra di loro le cose pare non andassero proprio per il verso giusto. “Non c’era molta simpatia tra noi a stento ci salutavamo. Lei diceva che ero troppo ‘selvaggio’ e che non mi esprimevo bene, mentre lei per me era la secchiona che non parlava il dialetto”. Questo quanto dichiarato nello specifico da Busà nel corso di una intervista che ha rilasciato a la Gazzetta dello Sport.

Come è nato il loro amore

Le cose poi tra di loro pare che siano andate diversamente e soprattutto dopo aver trascorso una serata in discoteca tra di loro è arrivato il primo bacio e da quel momento non si sono più lasciati. “Dopo una serata in discoteca è scattato un bacio sopra ad una vespa, da quel momento siamo diventati una cosa sola. Non ci siamo fidanzati subito perché lei studiava all’Università di Padova, ma accadde qualche mese dopo in un ritiro con la Nazionale”. Nel 2008 sono entrati poi a far parte del gruppo sportivo della Forestale e nel 2017 invece hanno preso parte al centro sportivo dei Carabinieri.

I grandi successi di Luigi Busà

Luigi, classe 1987, ha conquistato una medaglia d’oro nel karate e pare che abbia davvero riscritto la storia non soltanto dell’ arte marziale ma dello sport in genere. Nella finalissima del kumite -75 kg il Gorilla di Avola ha battuto l’azero Rafael Aghayev con un punteggio di 1-0 ed ha conquistato la medaglia del primo posto. Ha preso parte anche alle Olimpiadi di Tokyo.Il siciliano avrebbe quindi battuto la 0 Raphael Aghayev, che è considerato il suo eterno rivale. La sua medaglia numero 37 conquistata a Tokyo 2020 vale davvero tanto.