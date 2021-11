Nicola Di Bari: chi è, età, carriera, vita privata, moglie, figli

Nicola Di Bari lo conosciamo per essere un cantante italiano o meglio un cantautore il quale ha ottenuto un grande successo in tutti questi anni. Il suo vero nome in realtà è Michele Scommegna e nel corso della sua carriera ha utilizzato sempre il nome d’arte. Di lui sappiamo che è il quarto cantante che ha vinto il festival di Sanremo per ben due edizioni consecutive. Lo ha vinto nel 1971 con un brano intitolato Il cuore è uno zingaro e nel 1972 con I giorni dell’arcobaleno. Con questo brano ha vinto anche Canzonissima nel 1971. E’ anche uno dei cantanti più noti all’estero e nello specifico in America Latina. Ma cosa sappiamo ancora di lui e della sua vita privata?

Nicola Di Bari chi è

È nato il 29 settembre 1940 sotto il segno della Bilancia. Come abbiamo già avuto modo di vedere, il suo vero nome in realtà è Michele Scommegna ma è noto con il suo pseudonimo. È uno dei personaggi illustri della scena musicale italiana ed è anche famoso per alcuni suoi brani che sono diventati dei veri e propri cult della musica italiana. Indimenticabile ad esempio il brano intitolato Il cuore è uno zingaro che è ancora oggi piuttosto famoso ed ha fatto cantare migliaia di persone e intere generazioni. Nato nella Puglia rurale ad un certo punto della sua vita ha deciso di trasferirsi a Milano per intraprendere una carriera da musicista.

Carriera

È diventato quindi cantante ma nel contempo faceva alcuni lavori come il muratore e il carpentiere soprattutto per mantenersi. Pare che andasse al lavoro quasi sempre munito della sua chitarra e sono stati proprio i suoi colleghi ad indirizzarlo verso la musica. Ha deciso di utilizzare il nome del santo patrono di Bari per farsi conoscere dal grande pubblico ed infatti questo è il suo pseudonimo con cui si è esibito in inizialmente nei in alcuni locali della Milano che conta. È stato notato dal proprietario della casa discografica Jolly che decise di fargli un contratto. È stato poi nella seconda metà degli anni sessanta, che si è fatto notare dopo aver preso parte al Festival di Sanremo e ancora a Cantagiro. Ha presentato poi una canzone intitolata La prima cosa bella che ha scritto insieme a Mogol e che ha avuto successo davvero strepitoso. Nel corso del 2020 è stato ricoverato a Milano in rianimazione ma pare che poi si sia ripreso abbastanza bene.

Vita privata

È sposato dal 1967 con Agnese una donna che ha conosciuto in età giovanile e con cui è stato insieme praticamente per tutta la sua vita. Insieme hanno avuto 4 figli e pare che recentemente abbia confessato di essere ancora innamorato della moglie proprio come il primo giorno.