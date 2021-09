Oroscopo Paolo Fox domani 19 Settembre 2021, previsioni astrali

Ariete

Blocchi e ostacoli sorgeranno senza dubbio quando intraprendi un nuovo percorso, ma non scoraggiarti. Quando le tue intenzioni incontrano resistenza, riconosci semplicemente la tua delusione e forma nuove intenzioni. Se, ad esempio, non sei in grado di prepararti un pasto sano e mangi qualcosa di scadente, con rammarico per aver rovinato il tuo pasto, non tutto è perduto! Prendetevi il tempo per un bagno caldo con qualche goccia di olio di lavanda. (Considera di tenere dell’olio di lavanda in casa per giorni come questo!)

Toro

La timidezza a volte può essere un problema per te. Il problema è che le altre persone scambiano la tua timidezza per compiaciuta sicurezza! Potresti anche non riconoscere la tua timidezza se sei stato così per tutta la vita. Considera la possibilità di farti avanti con la tua incertezza: coloro che ti circondano saranno più che disposti ad aiutarti. Se vuoi provare un nuovo tipo di allenamento ma hai paura di farlo da solo, chiedi a un amico di provarlo con te! Oppure trova un’app in cui puoi chiedere a un trainer di spiegare diversi esercizi e come potresti eseguirli al meglio. Potresti essere sorpreso di quanto alle persone piaccia separarsi dai loro consigli.

Gemelli

Quando incontri una resistenza interna alle tue pratiche sanitarie quotidiane, sospendi immediatamente il giudizio. Ti è “permesso” di mangiare tutto ciò che vuoi e di trascorrere il tuo tempo in qualsiasi modo tu ritenga opportuno. Ci saranno giorni in cui riterrete opportuno sedervi sul divano e guardare la TV. È importante astenersi dal giudicare se stessi. Il giorno successivo potresti voler bere molta acqua per eliminare l’accumulo di muco causato dai latticini o per affrontare altri effetti del tuo comportamento. Impara a farlo senza giudicare.

Cancro

Bere una quantità adeguata di acqua è difficile per alcuni. Ci vuole tempo e pratica per coltivare l’abitudine. Ecco alcuni suggerimenti: aggiungi limone fresco alla tua acqua per esaltarne il gusto e rafforzare il tuo sistema immunitario. Stabilisci aspettative realistiche per te stesso: inizia pensando che è facile bere due bicchieri d’acqua come uno. E una tazza di tisana prima di coricarsi conta sicuramente! Questo rituale notturno ti idraterà e ti rilasserà.

Leone

Oggi è probabilmente il giorno in cui sarai tentato di allontanarti dalla tua dieta sana o saltare l’esercizio che è così vitale per il tuo benessere! C’è un desiderio di fuga nell’aria, che fa sì che il comportamento venga associato al cibo e alla pigrizia. Se stasera hai intenzione di sederti a casa e guardare un film, prova a fare piccole concessioni: gelato a base di soia, popcorn con aroma di lievito al posto del burro, limonata fresca al posto della bibita gassata!

Vergine

Oggi potresti sentire il desiderio di soddisfare i tuoi impulsi più profondi. Cerca di pianificare in anticipo: fai la spesa presto e sai cosa vuoi preparare. Fatti una sana interpretazione dei tuoi cibi “comfort” preferiti che amavi da bambino. Cedi alla voglia di riposare e nutrirti, ma in modo sano e consapevole. Se è possibile invitare altri a cenare con te, chiedi loro di fare una passeggiata con te dopo. Divertiti e divertiti!

Bilancia

Potresti segretamente considerare che fare qualcosa a metà sia abbastanza buono. Bene, è ora di soffiare via quel piccolo segreto dall’acqua: l’unica persona che stai davvero prendendo in giro sei te stesso! Inizia a regolare il tuo comportamento e a notare quando ti allontani dai tuoi obiettivi prefissati. È molto probabile che tu stia puntando troppo in alto. Prova a ridurre il tempo di allenamento, ad allentare la dieta e a prendere l’abitudine di portare a termine regolarmente ciò che ti sei prefissato di fare.

Scorpione

Quando ci sentiamo sicuri, si è tentati di dare consigli, o in molti casi, di iniziare a prendersi cura degli altri. Fai attenzione: può essere pericoloso. Non c’è certezza che la nostra salute domani sarà la stessa di oggi; dobbiamo sempre mantenere un atteggiamento umile e servire il nostro corpo ogni giorno. Quella naturale pigrizia umana può essere superata con un po’ di disciplina. Evita di prenderti cura degli altri al posto di te stesso. Se vivi secondo questa massima, alla fine sarai un amico migliore, poiché sarai disponibile e forte nei momenti di crisi e bisogno.

Sagittario

Probabilmente vuoi che le cose accadano più rapidamente di quanto non facciano, specialmente quando si tratta di quelle abitudini ricorrenti di mangiare in fuga e non pensare al futuro. Prova a pensare a come ti piace apparire e alla preparazione che comporta. Potresti dedicare un’ora al giorno a farti bella. Dedica un quarto di quel tempo a pensare a ciò che devi avere a disposizione durante i pasti. La prima nuova abitudine da sviluppare dovrebbe essere quella di usare la previdenza con il cibo.

Capricorno

Evitare di rimanere bloccati in modelli di comportamento negativi richiede quanto segue: sospendere il giudizio, chiarire ciò che funziona meglio per te e fare il possibile per concludere la giornata con una nota positiva! Se rimani aperto e amorevole verso te stesso quando hai fatto una scelta sbagliata, avrai l’opportunità di imparare cosa ti ha portato lì. Questo è un buon momento per sviluppare buone abitudini alimentari e di esercizio. Se in genere decidi il tuo abbigliamento un giorno in anticipo, o se sei bravo a pianificare il divertimento del fine settimana, prova a utilizzare lo stesso tipo di pianificazione per la dieta e l’esercizio fisico del giorno successivo!

Acquario

Essere bloccati in un solco può essere un’esperienza molto frustrante, poiché tutto ciò che provi a fare per districarti dalla situazione sembra solo peggiorarla! Se ti senti bloccato, ricordati di abbassare immediatamente le tue aspettative su te stesso. Questo non significa dimenticare l’allenamento o dimenticare l’assunzione giornaliera di acqua; significa non aspettarti di fare tutto “giusto” tutto il tempo! Ritagliati il ​​tempo necessario per raggiungere il tuo atteggiamento positivo.

Pesci

L’aspetto planetario del giorno offre un buon promemoria per fare del sonno la tua priorità. Ricorda che il sonno ti nutre più di ogni altra cosa. Molte persone si trovano irrequiete prima di coricarsi. Quando la mente si calma di notte, molte cose possono precipitare e distrarti dal continuare a rilassarti. Può aiutare a stabilire una routine, come quella che potresti aver fatto da bambino, per ricordare come addormentarti correttamente. Segui la stessa routine ogni sera e il tuo corpo ti aiuterà a rilassarti nel mondo dei sogni.