Programmi Tv stasera giovedì 18 Novembre 2021: Film live Tv da non perdere palinsesto di oggi

Stasera su Rai 1 alle 21.25 Un professore «Kant» Dante (Alessandro Gassmann, 56), spiega in classe il pensiero di Kant. In seguito rivede Anita e le chiede di non raccontare a Manuel le circostanze in cui si erano incontrati anni prima. Simone ruba il compito in classe di latino e lo condivide con Manuel, da cui si sente attratto. A seguire, «Platone».

Stasera su Rai Due alle 21.00 Atp Finals 2021 Tra i protagonisti del torneo di Torino c’è anche l’italiano Matteo Berrettini, numero 7 della classifica mondiale, che aveva già conquistato l’accesso alle finali nel 2019. Prima di lui solo due italiani avevano tagliato questo prestigioso traguardo: Adriano Panatta (1975) e Corrado Barazzutti (1977).

Stasera su Rai Tre alle 21.20 City of Crime New York. Per impadronirsi di una partita di droga, due criminali scatenano una sparatoria in cui perdono la vita otto poliziotti. Per bloccare la fuga degli assassini, il detective Andre Davis (Chadwick Boseman, 1976-2020) ordina la chiusura dei ponti di Manhattan: inizia una frenetica caccia all’uomo…

Stasera su Rete 4 alle 21.20 Dritto e rovescio Anche stasera Paolo Del Debbio (63) fa il punto della situazione sui temi più caldi, dall’ipotesi di una terza dose di vaccino alla possibilità di una modifica del sistema pensionistico. Il conduttore poi come sempre dà voce a coloro che si trovano in difficoltà, in collegamento o attraverso i social media.

Stasera su Canale 5 alle 21.20 Zelig Claudio Bisio (64) e Vanessa Incontrada (42) tornano a fare coppia per condurre una nuova edizione dello storico show a cui parteciperanno alcuni dei comici che hanno fatto la storia del programma. L’ultima volta insieme di Claudio e Vanessa al Teatro degli Arcimboldi di Milano risale al 30 marzo 2010.

Stasera su Italia 1 alle 21.20 Sopravvissuto – The Martian Durante una missione su Marte, l’astronauta Mark Watney (Matt Damon, 51) viene creduto morto durante una tempesta e abbandonato dal suo eguipaggio. Ma lui è sopravvissuto e si ritrova da solo sul pianeta ostile. Con scarse provviste, Mark deve trovare un modo per sopravvivere e tornare a casa…

Stasera su La 7 alle 21.15 PIAZZA PULITA Cronaca; politica ed economia si intrecciano nel racconto dell’attualità proposto da Corrado Formigli. In primo piano c’è ancora la situazione sanitaria, tra polemiche stucchevoli sul Green Pass e ipotesi di nuove dosi di vaccino.

Stasera su Tv 8 alle 21.30 RED ZONE-22 MIGLIA DI FUOCO (Usa ’18) di Peter Berg con Mark Wahlberg L’agente Cia Silva si reca in Indonesia per trasferire un informatore dall’ambasciata americana all’aeroporto. Il tragitto è breve, ma lo attendono agguati di ogni tipo.

Stasera su Nove alle 21.25 IL CONTADINO CERCA MOGLIE Si conclude la ricerca dell’anima gemella per cinque contadini single: dopo aver testato per settimane lo spirito di adattamento delle ragazze; stasera i concorrenti svelano a Gabriele Corsi le loro scelte.

Stasera su Mediaset 20 alle 21.00 I VICHINGHI (Svizz. 14) di Claudio Fàh con Tom Hopper, Ryan Kwanten Un gruppo di guerrieri, guidato dal giovane Asbjórn, salpa per la costa della Bretagna per saccheggiare il paese di Lindi-sfarne. Ma una violenta tempesta cambierà i loro i piani.

Stasera su Rai 4 alle 21.20 L’ANGELO DEL MALE -BRIGHTBURN (Usa 2019) con Elizabeth Banks Tori e Kyle non riescono ad avere figli I ma i loro sogni sembrano avverarsi con l’arrivo misterioso di un bambino. Una volta cresciuto, però, si manifesta in lui un potente lato oscuro…

Stasera su Iris alle 21.00 58 MINUTI PER MORIRE (Usa ’90) con Bruce Willis, Bonnie Bedelia Mentre è all’aeroporto di Washingon, in attesa che atterri li volo su cui viaggia sua moglie, McClane si trova a fronteggiare dei criminali che vogliono liberare un narcotrafficante.

Stasera su Rai Movie alle 21.10 ESCAPE PLAN – FUGA DALL’INFERNO (Usa ’13) con Sylvester Stallone Ray progettista e collaudatore di penitenziari, deve testare un nuovo carcere di massima sicurezza. Per questo si fa imprigionare e cerca una via di fuga. Ma qualcuno vuole incastrarlo.

Stasera su Paramount Network alle 21.10 LA DURA VERITÀ (Usa 2009) di Robert Luketic con Gerard Butler, Katherine Heigl La produttrice tv Abby Richter è costretta ad assumere il maschilista Mike Chadway, per sollevare gli ascolti del suo programma. Dopo mille peripezie i due si innamoreranno…

Stasera su La 5 alle 21.10 THISISWHERE I LEAVEYOU (Usa 2014) di Shawn Levy con Jason Bateman Judd torna a casa per la morte del padre. Nelle sue ultime volontà il defunto ha chiesto che venga celebrata la shiva: sette giorni di lutto nei quali la famiglia dovrà stare insieme…

Stasera su Cine 34 alle 21.00 VEDIAMOCI CHIARO (It. 84) con Johnny Dorelli Alberto Catuzzi, direttore di un canale televisivo privato di successo, perde lo vista a causa di un incidente. L’uomo, però, inizia a capire davvero chi e cosa lo circonda, restandone disgustato.

Stasera su La 5 alle 21.15 GALA DEL BELCANTO soprano statunitense di origini cubane Lisette Oropesa e il tenore spagnolo Xabier Anduaga propongono una scelta delle più belle pagine di Doni-zetti e Bellini. Con l’Orchestra di Santa Cecilia diretta da Antonio Pappano.

Stasera su Rai Premium alle 21.20 REX 8 «Gelosia» con F. Arca Durante un’indagine, Terzoni e Rex sono coinvolti in una sparatoria e salvano la vita alla cantante Josephine. Tra il commissario e la donna scatta l’attrazione, ma Rex si mostro con lei subito ostile. Segue «Il sorriso del condannato».

Stasera su Real Time alle 21.25 TOO LARGE Meghan è ingrassata parecchio e ora deve affrontare diversi problemi di salute. Il suo desiderio è quello di sottoporsi a un ‘operazione che l’aiuti a perdere peso. Non farà questo percorso da sola, ma con la sua migliore amico.

Stasera su Giallo alle 21.10 LE DUE FACCE DELLA LEGGE (1- st, ep. 5) «Scelte difficili» con Claire Borotra L’inchiesta sul rapimento di un bambino di tre anni porta Vanessa e Justine ad aprire altre indagini per individuare l’identità biologica del piccolo. Segue ep. 6 «Effetti collaterali».

Stasera su Top Crime alle 21.10 THE CLOSER (6* st., ep. 6) «Fuori dai guai» con Kyra Sedwick, Jon Tenney sergente Gabriel è il testimone oculare di un omicidio. Se Brenda non riuscirà a risolvere il caso in fretta per lui saranno guai. Segue ep. 7 «Agire senza pensare».