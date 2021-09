Programmi Tv stasera sabato 11 Settembre 2021: Film in Tv da non perdere programmazione palinsesto

Programmi Tv su Rai 1

6.00 RAINEWS24

7.05 OVERLAND18

8.00 TG1 TELEGIORNALE

8.30 UNO WEEKEND

10.30 BUONGIORNO BENESSERE ESTATE Salute

11.15 PASSAGGIO A NORD OVEST

12.30 LINEA VERDE RADICI c

13.30 TG1 TELEGIORNALE

14.00 LINEA BLU

15.00 DREAMS ROAD 2019

15.45 A SUA IMMAGINE

16.30 TG1 TELEGIORNALE

16.45 FILM TV-Commedia UN AMORE FUORI ROTTA

18.00 AMORE IN QUARANTENA

18.45 REAZIONE A CATENA

20.00TG1 TELEGIORNALE

20.35 SPECIALE 11 SETTEMBRE

23.35 PREMIO BIAGIO AGNES

Programmi Tv su Rai 2

6.00 LA GRANDE VALLATA

6.35 NEWTON EDU

7.00 STREGHE

9.05 DESPERATE HOUSEWIVES

10.25 IL LATO POSITIVO

11.00 RAI SPORT GIORNO

11.15 UN CICLONE IN CONVENTO

12.05 FELICITÀ – LA STAGIONE DELLA RINASCITA

13.00 TG2 TELEGIORNALE/13.30 TG2 WEEK-END

14.00 CAMPIONATI EUROPEI DI CICLISMO SU STRADA

17.05 BELLISSIMA ITALIA

18.10 DRIBBLING

18.25 TG SPORT SERA/18.50 DRIBBLING

19.40 F.B.I. Telefilm

20.30 TG2 TELEGIORNALE

21.05 FILM TV-Thriller PECCATI AD ALTA QUOTA

22.45 CLARICE

Programmi Tv su Rai Tre

6.00 RAINEWS 24

8.00 AGORÀ WEEKEND

9.00 MI MANDA RAITRE

10.20 TIMEUNE FOCUS

10.40 GEO

11.20 DOC MARTIN

12.00 TG3/12.25 TGR IL SETTIMANALE

13.00 LA GRANDE STORIA ANNIVERSARI

14.00 TG REGIONE/METEO/14.2O TG3

14.45 TG3 PIXEL ESTATE/14.55 TG3 L.I.S.

15.05 SPECIALE FRONTIERE 11 SETTEMBRE: C’ERA UNA VOLTA L’AMERICA

16.30 HUDSON & REX

17.10 PRESA DIRETTA

19.00 TG3 TELEGIORNALE/19.3O TG REGIONE

20.00 BLOB A VENEZIA

20.35 QUI VENEZIA CINEMA

20.45 CHE CI FACCIO QUI

21.20 RICOMINCIO DA RAITRE

23.45 TG REGIONE/23.5O TG3 MONDO

0.25 PUTIN INTERVIEWS

Programmi Tv su Rete 4

6.10 IERI E OGGI IN TV

6.35 TG4 L’ULTIMA ORA MARINA

6.55 STASERA ITALIA NEWS

7.45 UN CICLONE IN FAMIGLIA

10.10 FILM-Comico MA CHI T’HA DATO LA PATENTE?

12.00 TG4TELECI0RNALE/METE0.IT

12.30 IL SEGRETO

13.00 LA SIGNORA IN GIALLO

14.00 LO SPORTELLO DI FORUM

15.30 HAMBURG DISTRETTO

16.55 FILM-Thriller LA FIGLIA SCOMPARSA

19.00 TG4 TELEGIORNALE

19.50 TEMPESTA D’AMORE S

20.30 STASERA ITALIA WEEKEND

21.25 UNA VITA

23.35 FILM-Drammatico ZERO DARKTHIRTY

2.30 Tg4 l’ultima ora notte 2.50 Festivalbar 2001

Programmi Tv su Canale 5

6.00 TG5 PRIMA PAGINA TELEGIORNALE

8.00 TG5 MATTINA TELEGIORNALE

8.45 DOCUMENTARIO DA DEFINIRE

9.25 SUPER PARTES

11.00 FORUM

13.00 TG5 TELEGIORNALE/METEO.IT

13.40 BEAUTIFUL

14.00 SPECIALE TG5

15.45 UNA VITA

16.30 ELISA DI RIVOMBROSA – PARTE SECONDA

18.45 CADUTA LIBERA

20.00 TG5 TELEGIORNALE/METEO.IT

20.40 PAPERISSIMA SPRINT

21.20 SIAMO SOLO NOI – SEI COME 6

Programmi Tv su Italia 1

6.55 MIKE 8 MOLLY

7.55 TOM 8 JERRY

8.15 FILM TV-Animazione ALPHA, SCOOBY-DOO!

9.40 THE BOLD TYPE

12.25 STUDIO APERTO/SPORT MEDIASET

13.45 I GRIFFIN

14.35 FILM-Commedia CANI 8 GATTI: ZAMPE UNITE

16.20 FILM-Commedia COME CANI 8 GATTI

18.05 CAMERA CAFÉ

18.20 STUDIO APERTO TELEGIORNALE

19.30 CSI: SCENA DEL CRIMINE

20.20 NCIS

21.20 FILM-Fantastico POKÉMON: DETECTIVE PIKACHU

23.25 FILM-Animazione TROLLS

Programmi Tv su La 7

7.00 OMNIBUS NEWS

7.30 TG LA7 TELEGIORNALE

8.00 OMNIBUS DIBATTITO

9.40 COFFEE BREAK

11.00 L’ARIA CHE TIRA – DIARIO

12.50 UKE-TUTTO CIÒ CHE PIACE

13.30 TG LA7 TELEGIORNALE

14.00 ATLANTIDE

18.00 FILM-Western GERONIMO (Usa 1994) con Jason Patrie, Wes Studi

20.00 TGLA7 TELEGIORNALE

20.35 MERAVIGLIE SENZA TEMPO

21.30 DOWNTON ABBEY (

0.30 TG LA7 TELEGIORNALE

0.40 UKE – TUTTO CIÒ CHE PIACE

1.20 L’ARIA CHE TIRA – DIARIO

3.00 OMNIBUS DIBATTITO

Programmi Tv su TV 8

6.00 TG24 TELEGIORNALE

8.00 FILM-Thriller HI HA RAPITO MIA FIGLIA?

9.30 TG24 TELEGIORNALE

9.45 FI LM TV-Commedia DESTINAZIONE MATRIMONIO

11.15 TG24 TELEGIORNALE

11.30 ALESSANDRO BORGHESE -4 RISTORANTI

14.15 G.P. D’ITALIA DI FI

17.45 SPECIALE SPORT

18.45 G.P. D’ARAGONA

20.15 ALESSANDRO BORGHESE -4 RISTORANTI

21.30 FILM-Azione SETTEMBRE: SENZA SCAMPO

23.15 FILM-Azione 40 CARATI (Usa 2011)

Programmi Tv su Nove

6.00 FINCHÉ MORTE NON CI SEPARI

14.00 HO VISSUTO CON UN KILLER

16.00 TRADITI

18.00 CRIMINI IN DIRETTA

20.00 DEAL WITH IT – STAI AL GIOCO

21.25 NOVE RACCONTA – LA COPPIA DELL’ACIDO Doc.

23.40 IRRIDUCIBILE – L’ULTIMO GIORNO DI DIABLO Doc.

1.25 HO VISSUTO CON UN KILLER

Programmi Tv su Mediaset 20

6.35 THE SINNER

7.15 THE BIG BANG THEORY

7.50 THE LAST KINGDOM

12.10 NEW AMSTERDAM

20.15 THE BIG BANG THEORY

21.00 FILM-Avventura SFIDA TRAI GHIACCI

23.10 FILM-Commedia UNA SPIA E MEZZO

Programmi Tv su Rai 4

6.35 SENZA TRACCIA

10.25 CRIMINAL MINDS

14.15 FILM-Azione GOOD PEOPLE

15.50 STARGIRL

17.20 HIGH FLYERS

18.10 ROSEWOOD

21.20 FILM-Dramm LA 25ORA

23.45 FILM-Dramm FIGHT CLUB

2.15 FILM-Orrore L’ACCHIAPPASOGNI

Programmi Tv su La 7 D

6.00 TGLA7

6.10 THE DR.OZ SHOW

7.55 I MENÙ DI BENEDETTA

9.55 LA CUCINA DI SONIA

10.15 I MENÙ DI BENEDETTA

13.30 LA CUCINA DI SONIA

14.30 I MENÙ DI BENEDETTA

15.30 JOSÉPHINE,ANGEGARDIEN

17.25 SERIE A: LAZIO MILAN

19.35 I MENÙ DI BENEDETTA

21.30 UÈ TO ME Telefilm

0.50 THE DR.OZ SHOW

Programmi Tv su Cielo

10.45 MARC RI BAS-4 RISTORANTI SPAGNA

12.00 FRATELLI IN AFFARI Reality

14.00 FILM-Dramm. IN MEZZO SCORRE IL FIUME

16.15 FRATELLI IN AFFARI

17.15 BUYING AND SELLING Doc.

18.00 TINY HOUSE HUNTING Doc.

18.30 LOVE IT OR LIST IT-PRENDERE 0 LASCIARE VANCOUVER

19.15 AFFARI AL BUIO Reality

20.15 AFFARI DI FAMIGLIA Reality

21.15 FILM- VOGLIA DI GUARDARE

Programmi Tv su Tv 2000

7.00 SANTA MESSA

9.10 ILLUSTRI CONOSCIUTI

10.35 CARO GESÙ

11.00 QUEL CHE PASSA IL CONVENTO

11.55 ANGELUS/TG 2000/METE0

12.15 STELLINA Telenovela

13.50 INDAGINE Al CONFINI DEL SACRO

14.30 BORGHI DÌTALIA Doc.

15.00 LA CORONCINA…

15.20 SULLA STRADA-IL VANGELO DELLA DOMENICA

16.00 STELLINA

17.30 CARO GESÙ

18.00 ROSARIO/TG 2000/METEO

20.50 SOUL con Monica Mondo

21.20 FILM-Dramm. A MIGHTY HEART – UN CUORE GRANDE

23.20 NEL MEZZO DEL CAMMIN

Programmi Tv su Mediaset Extra

6.00 TGCOM24

6.05 FINCHÉ C’È DITTA C’È SPE RANZA

6.15 FINALMENTE SOLI

7.55 MELAVERDE

9.10 FILM TV-Commedia

DI CHE PECCATO SEI?

11.25 ARCIZELIG Varietà

13.55 CIAO DARWIN – TERRE DE SOLATE

17.15 CAMERA CAFÈ Sitcom

17.20 ZEUG OFF Varietà

18.35 COLORADO Varietà

21.10 FESTIVALBAR – LE FINALI

1.35 COLPO GROSSO Game