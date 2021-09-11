Programmi Tv stasera sabato 11 Settembre 2021: Film in Tv da non perdere programmazione palinsesto

Programmi Tv su Rai 1
6.00 RAINEWS24
7.05 OVERLAND18
8.00 TG1 TELEGIORNALE
8.30 UNO WEEKEND
10.30 BUONGIORNO BENESSERE ESTATE Salute
11.15 PASSAGGIO A NORD OVEST
12.30 LINEA VERDE RADICI c
13.30 TG1 TELEGIORNALE
14.00 LINEA BLU
15.00 DREAMS ROAD 2019
15.45 A SUA IMMAGINE
16.30 TG1 TELEGIORNALE
16.45 FILM TV-Commedia UN AMORE FUORI ROTTA
18.00 AMORE IN QUARANTENA
18.45 REAZIONE A CATENA
20.00TG1 TELEGIORNALE
20.35 SPECIALE 11 SETTEMBRE
23.35 PREMIO BIAGIO AGNES
Programmi Tv su Rai 2
6.00 LA GRANDE VALLATA
6.35 NEWTON EDU
7.00 STREGHE
9.05 DESPERATE HOUSEWIVES
10.25 IL LATO POSITIVO
11.00 RAI SPORT GIORNO
11.15 UN CICLONE IN CONVENTO
12.05 FELICITÀ – LA STAGIONE DELLA RINASCITA
13.00 TG2 TELEGIORNALE/13.30 TG2 WEEK-END
14.00 CAMPIONATI EUROPEI DI CICLISMO SU STRADA
17.05 BELLISSIMA ITALIA
18.10 DRIBBLING
18.25 TG SPORT SERA/18.50 DRIBBLING
19.40 F.B.I. Telefilm
20.30 TG2 TELEGIORNALE
21.05 FILM TV-Thriller PECCATI AD ALTA QUOTA
22.45 CLARICE
Programmi Tv su Rai Tre
6.00 RAINEWS 24
8.00 AGORÀ WEEKEND
9.00 MI MANDA RAITRE
10.20 TIMEUNE FOCUS
10.40 GEO
11.20 DOC MARTIN
12.00 TG3/12.25 TGR IL SETTIMANALE
13.00 LA GRANDE STORIA ANNIVERSARI
14.00 TG REGIONE/METEO/14.2O TG3
14.45 TG3 PIXEL ESTATE/14.55 TG3 L.I.S.
15.05 SPECIALE FRONTIERE 11 SETTEMBRE: C’ERA UNA VOLTA L’AMERICA
16.30 HUDSON & REX
17.10 PRESA DIRETTA
19.00 TG3 TELEGIORNALE/19.3O TG REGIONE
20.00 BLOB A VENEZIA
20.35 QUI VENEZIA CINEMA
20.45 CHE CI FACCIO QUI
21.20 RICOMINCIO DA RAITRE
23.45 TG REGIONE/23.5O TG3 MONDO
0.25 PUTIN INTERVIEWS
Programmi Tv su Rete 4
6.10 IERI E OGGI IN TV
6.35 TG4 L’ULTIMA ORA MARINA
6.55 STASERA ITALIA NEWS
7.45 UN CICLONE IN FAMIGLIA
10.10 FILM-Comico MA CHI T’HA DATO LA PATENTE?
12.00 TG4TELECI0RNALE/METE0.IT
12.30 IL SEGRETO
13.00 LA SIGNORA IN GIALLO
14.00 LO SPORTELLO DI FORUM
15.30 HAMBURG DISTRETTO
16.55 FILM-Thriller LA FIGLIA SCOMPARSA
19.00 TG4 TELEGIORNALE
19.50 TEMPESTA D’AMORE S
20.30 STASERA ITALIA WEEKEND
21.25 UNA VITA
23.35 FILM-Drammatico ZERO DARKTHIRTY
2.30 Tg4 l’ultima ora notte 2.50 Festivalbar 2001
Programmi Tv su Canale 5
6.00 TG5 PRIMA PAGINA TELEGIORNALE
8.00 TG5 MATTINA TELEGIORNALE
8.45 DOCUMENTARIO DA DEFINIRE
9.25 SUPER PARTES
11.00 FORUM
13.00 TG5 TELEGIORNALE/METEO.IT
13.40 BEAUTIFUL
14.00 SPECIALE TG5
15.45 UNA VITA
16.30 ELISA DI RIVOMBROSA – PARTE SECONDA
18.45 CADUTA LIBERA
20.00 TG5 TELEGIORNALE/METEO.IT
20.40 PAPERISSIMA SPRINT
21.20 SIAMO SOLO NOI – SEI COME 6
Programmi Tv su Italia 1
6.55 MIKE 8 MOLLY
7.55 TOM 8 JERRY
8.15 FILM TV-Animazione ALPHA, SCOOBY-DOO!
9.40 THE BOLD TYPE
12.25 STUDIO APERTO/SPORT MEDIASET
13.45 I GRIFFIN
14.35 FILM-Commedia CANI 8 GATTI: ZAMPE UNITE
16.20 FILM-Commedia COME CANI 8 GATTI
18.05 CAMERA CAFÉ
18.20 STUDIO APERTO TELEGIORNALE
19.30 CSI: SCENA DEL CRIMINE
20.20 NCIS
21.20 FILM-Fantastico POKÉMON: DETECTIVE PIKACHU
23.25 FILM-Animazione TROLLS
Programmi Tv su La 7
7.00 OMNIBUS NEWS
7.30 TG LA7 TELEGIORNALE
8.00 OMNIBUS DIBATTITO
9.40 COFFEE BREAK
11.00 L’ARIA CHE TIRA – DIARIO
12.50 UKE-TUTTO CIÒ CHE PIACE
13.30 TG LA7 TELEGIORNALE
14.00 ATLANTIDE
18.00 FILM-Western GERONIMO (Usa 1994) con Jason Patrie, Wes Studi
20.00 TGLA7 TELEGIORNALE
20.35 MERAVIGLIE SENZA TEMPO
21.30 DOWNTON ABBEY (
0.30 TG LA7 TELEGIORNALE
0.40 UKE – TUTTO CIÒ CHE PIACE
1.20 L’ARIA CHE TIRA – DIARIO
3.00 OMNIBUS DIBATTITO
Programmi Tv su TV 8
6.00 TG24 TELEGIORNALE
8.00 FILM-Thriller HI HA RAPITO MIA FIGLIA?
9.30 TG24 TELEGIORNALE
9.45 FI LM TV-Commedia DESTINAZIONE MATRIMONIO
11.15 TG24 TELEGIORNALE
11.30 ALESSANDRO BORGHESE -4 RISTORANTI
14.15 G.P. D’ITALIA DI FI
17.45 SPECIALE SPORT
18.45 G.P. D’ARAGONA
20.15 ALESSANDRO BORGHESE -4 RISTORANTI
21.30 FILM-Azione SETTEMBRE: SENZA SCAMPO
23.15 FILM-Azione 40 CARATI (Usa 2011)
Programmi Tv su Nove
6.00 FINCHÉ MORTE NON CI SEPARI
14.00 HO VISSUTO CON UN KILLER
16.00 TRADITI
18.00 CRIMINI IN DIRETTA
20.00 DEAL WITH IT – STAI AL GIOCO
21.25 NOVE RACCONTA – LA COPPIA DELL’ACIDO Doc.
23.40 IRRIDUCIBILE – L’ULTIMO GIORNO DI DIABLO Doc.
1.25 HO VISSUTO CON UN KILLER
Programmi Tv su Mediaset 20
6.35 THE SINNER
7.15 THE BIG BANG THEORY
7.50 THE LAST KINGDOM
12.10 NEW AMSTERDAM
20.15 THE BIG BANG THEORY
21.00 FILM-Avventura SFIDA TRAI GHIACCI
23.10 FILM-Commedia UNA SPIA E MEZZO
Programmi Tv su Rai 4
6.35 SENZA TRACCIA
10.25 CRIMINAL MINDS
14.15 FILM-Azione GOOD PEOPLE
15.50 STARGIRL
17.20 HIGH FLYERS
18.10 ROSEWOOD
21.20 FILM-Dramm LA 25ORA
23.45 FILM-Dramm FIGHT CLUB
2.15 FILM-Orrore L’ACCHIAPPASOGNI
Programmi Tv su La 7 D
6.00 TGLA7
6.10 THE DR.OZ SHOW
7.55 I MENÙ DI BENEDETTA
9.55 LA CUCINA DI SONIA
10.15 I MENÙ DI BENEDETTA
13.30 LA CUCINA DI SONIA
14.30 I MENÙ DI BENEDETTA
15.30 JOSÉPHINE,ANGEGARDIEN
17.25 SERIE A: LAZIO MILAN
19.35 I MENÙ DI BENEDETTA
21.30 UÈ TO ME Telefilm
0.50 THE DR.OZ SHOW
Programmi Tv su Cielo
10.45 MARC RI BAS-4 RISTORANTI SPAGNA
12.00 FRATELLI IN AFFARI Reality
14.00 FILM-Dramm. IN MEZZO SCORRE IL FIUME
16.15 FRATELLI IN AFFARI
17.15 BUYING AND SELLING Doc.
18.00 TINY HOUSE HUNTING Doc.
18.30 LOVE IT OR LIST IT-PRENDERE 0 LASCIARE VANCOUVER
19.15 AFFARI AL BUIO Reality
20.15 AFFARI DI FAMIGLIA Reality
21.15 FILM- VOGLIA DI GUARDARE
Programmi Tv su Tv 2000
7.00 SANTA MESSA
9.10 ILLUSTRI CONOSCIUTI
10.35 CARO GESÙ
11.00 QUEL CHE PASSA IL CONVENTO
11.55 ANGELUS/TG 2000/METE0
12.15 STELLINA Telenovela
13.50 INDAGINE Al CONFINI DEL SACRO
14.30 BORGHI DÌTALIA Doc.
15.00 LA CORONCINA…
15.20 SULLA STRADA-IL VANGELO DELLA DOMENICA
16.00 STELLINA
17.30 CARO GESÙ
18.00 ROSARIO/TG 2000/METEO
20.50 SOUL con Monica Mondo
21.20 FILM-Dramm. A MIGHTY HEART – UN CUORE GRANDE
23.20 NEL MEZZO DEL CAMMIN
Programmi Tv su Mediaset Extra
6.00 TGCOM24
6.05 FINCHÉ C’È DITTA C’È SPE RANZA
6.15 FINALMENTE SOLI
7.55 MELAVERDE
9.10 FILM TV-Commedia
DI CHE PECCATO SEI?
11.25 ARCIZELIG Varietà
13.55 CIAO DARWIN – TERRE DE SOLATE
17.15 CAMERA CAFÈ Sitcom
17.20 ZEUG OFF Varietà
18.35 COLORADO Varietà
21.10 FESTIVALBAR – LE FINALI
1.35 COLPO GROSSO Game
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