Programmi Tv stasera sabato 2 Ottobre 2021: Film in Tv in prima serata programmazione palinsesto

Programmi Tv su Rai 1
6.00 RAINEWS 24/7.00 TG1 TELEGIORNALE
7.05 IL CAFFÈ DI RAI 1
8.00 TG1TELEGI0RNALE/TG1 DIALOGO
8.30 UNOMATTINA IN FAMIGLIA
10.25 BUONGIORNO BENESSERE
11.20 PASSAGGIO A NORD OVEST
12.00 LINEA VERDE TOUR
12.30 LINEA VERDE LIFE
13.30 TG1 TELEGIORNALE
14.00 LINEA BLU
15.10 TECHETECHETE
15.55 A SUA IMMAGINE Religione
16.30 TG1 TELEGIORNALE
16.45 LINEA VERDE RADICI-STORIE DALLA TERRA
18.45 L’EREDITÀ WEEKEND
20.00TG1 TELEGIORNALE
20.35 SOLITI IGNOTI – IL RITORNO Game show
21.25 ARENA ’60 ’70 ’80 Musicale con Amadeus
0.30 FILM-JANA E IL PILOTA DELLA SAVANA – TRIBÙ RIVALI
Programmi Tv su Rai 2
6.00 LA GRANDE VALLATA Telefilm
6.40 NEWTON EDU
7.15 PAPÀ A TEMPO PIENO
7.35 STREGHE Telefilm
9.35 HOMICIDE HILLS
10.25 IL LATO POSITIVO
11.00 TG SPORT GIORNO
11.15 CHECK UP
12.00 FELICITÀ – LA STAGIONE DELLA RINASCITA
13.00 TG2 GIORNQ/13.30 TG2 WEEK-END
14.00 LE INDAGINI DI RUBY HERRING
15.25 DARROW8 DARROW
16.50 STOP AND GO
17.25 PALLAVOLO FEMMINILE, SUPERCOPPA ITALIANA: CON EGLI ANO-NOVARA Diretta
19.40 F.B.I.
20.30 TG2 TELEGIORNALE
21.05 THE ROOKIE
21.50 BULL
23.30 TG2-DOSSIER Attualità
Programmi Tv su Rai Tre
6.00 RAINEWS24
8.00 AGORÀ WEEKEND
9.00 MI MANDA RAITRE
10.20 TIMELINE FOCUS
10.40 GEO
11.20 DOC MARTIN
12.00 TG3/12.25 TGR IL SETTIMANALE
13.00 LA GRANDE STORIA – ANNIVERSARI
14.00 TG REGI0NE/14.20 TG3/14.45 TG3 PIXEL
15.05 FILM-Commedia IL SAPORE DEL SUCCESSO
16.35 HUDSON 8 REX
17.15 PRESA DIRETTA
19.00 TG3 TELEGIORNALE/19.3O TG REGIONE
20.00BLOB
20.30 CHE CI FACCIO QUI
21.20 INDOVINA CHI VIENE A CENA Attualità
23.35 TG REGIONE/23.5O TG3 MONDO
0.10 UN GIORNO IN PRETURA
Programmi Tv su Rete 4
6.10 FESTIVALBAR STORY Musicale
6.35 TG4 L’ULTIMA ORA – MATTINA
6.55 STASERA ITALIA Attualità
7.45 UN CICLONE IN FAMIGLIA 3
9.40 FILM-Commedia DON FRANCO E DON CICCIO NELL’ANNO DELLA CONTESTAZIONE (It. ’70)
12.00 TG4 TELEGIORNALE
12.30 IL SEGRETO Telenovela
13.00 LA SIGNORA IN GIALLO
14.00 LO SPORTELLO DI FORUM
15.30 PENSA IN GRANDE
16.40 FILM-Thriller CHI HA UCCISO MIO MARITO? (Can. ’16)
19.00 TG4 TELEGIORNALE
19.50 TEMPESTA D’AMORE
20.30 CONTROCORRENTE Attualità
21.25 FILM-Spionaggio AGENTE 007 – MISSIONE GOLDFINGER
23.50 FILM-Thriller LO SQUALO 4 LA VENDETTA
Programmi Tv su Canale 5
6.00 TG5 PRIMA PAGINA Telegiornale
8.00 TG5 MATTINA Telegiornale
8.45 X-STYLE Moda con Giorgia Venturini
9.25 DOCUMENTARIO DA DEFINIRE
11.00 FORUM
13.00 TG5 TELEGIORNALE/METEO.IT
13.40 BEAUTIFUL
14.10 AMICI
16.00 VERISSIMO
18.45 CADUTA UBERA
20.00 TG5 TELEGIORNALE/METEO.IT
20.40 STRISCIA LA NOTIZIA Tg satirico
21.20 TÙ SI QUE VALES
Programmi Tv su Italia 1
6.05 NEW GIRL
6.35 MIKE 8 MOLLY Sitcom
8.20 FILM-Animazione -DOO! E I PIRATI DEI CARABI
9.45 THE BOLD TYPE
12.25 STUDIO APERTO Telegiornale
13.00 SPORT MEDIASET
13.45 FILM-Fantastico BATMAN IL RITORNO
16.10 FILM-Commedia COLPO GROSSO AL DRAGO ROSSO
18.10 CAMERA CAFÉ
18.20 STUDIO APERTO Telegiornale
19.30 CSI: SCENA DEL CRIMINE
20.25 NCIS Telefilm
21.20 FILM-PETS 2 – VITA DA ANIMALI
23.10 FILM-Commedia INSIEME PER FORZA
Programmi Tv su La 7
6.00 OROSCOPO – TRAFFICO
7.00 OMNIBUS NEWS Attualità
7.30 TG LA7 TELEGIORNALE
8.00 OMNIBUS DIBATTITO
9.40 COFEE BREAK
11.00 L’ARIA CHE TIRA – DIARIO c
12.50 UKE-TUTTO CIÒ CHE PIACE
13.30 TG LA7 TELEGIORNALE
14.30 SERIE A: ROMA-JUVENTUS
17.15 ATLANTIDE-STORIE DI UOMINI E DI MONDI Doc.
20.00 TGLA7 TELEGIORNALE
20.35 IN ONDA Attualità
21.15 DOWNTON ABBEY
1.40 TG LA7 TELEGIORNALE
Programmi Tv su Tv 8
8.00 FILM-Commedia UNA SECONDA POSSIBILITÀ
9.45 TG24 TELEGIORNALE
10.00 X-FACTOR2021 «Audizioni»
12.15 TG24 TELEGIORNALE
12.30 ALESSANDRO BORGHESE -4 RISTORANTI Reality
14.45 SUPERBIRE PRE GARA
15.00 G.P. DEL PORTOGALLO
15.30 SUPERBIRE POST GARA
16.00 X-FACTOR2021 «Audizioni»
18.30 BRUNO BARBIERI-4 HOTEL
19.30 ALESSANDRO BORGHESE -4 RISTORANTI Reality
21.30 FILM-Thriller IL COLLEZIONISTA DI OSSA (Usa ’99) con D. Washington
23.15 G.P. DELLE AMERICHE
Programmi Tv su Nove
6.00 FINCHÉ MORTE NON CI SEPARI Documenti
12.00 FINCHÉ MORTE NON CI SEPARI
14.00 HO VISSUTO CON UN KILLER
16.00 DELITTI SEPOLTI – IO NON DIMENTICO Documenti
18.00 PROFESSIONE ASSASSINO
20.00FRATELLI DI CROZZA Varietà con Maurizio Crozza
21.35 INGANNO D’AMORE – IL DELITTO ROSBOCH Doc.
23.35 CERCANDO ELISA – IL DELITTO CLAPS Documenti
1.35 HO VISSUTO CON UN KILLER
4.20 SFUMATURE D’AMORE CRIMINALE Documenti
5.20 HO VISSUTO CON UN KILLER
Programmi Tv su Mediaset 20
7.35 THE VAMPIRE DIARIES
10.20 MANIFEST
13.45 UNITED RUGBY CHAMPIONSHIP
15.35 MANIFEST Telefilm
17.20 DUE UOMINI E MEZZO
18.00 UNITED RUGBY CHAMPIONSHIP
19.05 DUE UOMINI E MEZZO
20.10 THE BIG BANG THEORY
21.05 FILM-Azione L’UOMO CON I PUGNI DI FERRO
23.15 FILM-LAST VEGAS
1.15 MR. ROBOT Telefilm
Programmi Tv su Rai 4
6.20 SENZA TRACCIA Telefilm
10.05 CRIMINAL MINDS
13.50 FILM-Azione BABY DRIVER – IL GENIO DELLA FUGA
15.50 DOCTORWHO
17.20 LAST COP-L’ULTIMO SBIRRO
18.55 ROSEWOOD Telefilm
21.20 FILM-Dramm. I SEGRETI DI WIND RIVER
23.10 FARGO
Programmi Tv su La 7 D
6.10 THE DR.OZ SHOW
7.50 I MENÙ DI BENEDETTA
9.50 LA CUCINA DI SONIA Cucina
10.10 I MENÙ DI BENEDETTA
12.30 L’INGREDIENTE PERFETTO
13.20 RICETTA SPRINT con Bene detta Parodi
14.00 SERIE A: ROMA-JUVENTUS
17.00 CUOCHI E FIAMME Game show con Simone Rugiati
18.15 TG LA7D
18.20 L’INGREDIENTE PERFETTO 19.00 I MENÙ DI BENEDETTA
21.30 UÈ TO ME
0.50 THE DR.OZ SHOW
Programmi Tv su Cielo
9.00 CHI SCEGLIE LA SECONDA CASA
10.15 LA SECONDA CASA NON SI SCORDA MAI
12.00 FRATELLI IN AFFARI – UNA CASA È PER SEMPRE
14.00 FILM-Commedia LA SPOSA FANTASMA
16.15 FRATELLI IN AFFARI: UNA CASA È PER SEMPRE
17.15 BUYING AND SELLING Doc.
18.15 LOVE IT OR LIST IT-PRENDERE 0 LASCIARE VANCOUVER
19.15 AFFARI AL BUIO Reality
20.15 AFFARI DI FAMIGLIA Reality
21.15 FILM-Commedia LA NIPOTE
Programmi Tv su Tv 2000
7.00 SANTA MESSA
8.00 SACRI MONTI Documenti
9.10 DI BUON MATTINO
10.35 CARO GESÙ
11.00 QUEL CHE PASSA IL CONVENTO Cucina
11.55 ANGELUS/TG 2000/METE0
12.15 STELLINA Telenovela
13.50 INDAGINE Al CONFINI DEL SACRO Documenti
14.25 BORGHI D’ITALIA Doc.
15.00 LA CORONCINA…
15.15 SULLASTRADA: IL VANGELO
15.40 STELLINA Telenovela
17.30 CARO GESÙ
18.00 ROSARIO/TG 2000/METEO
20.50 SOUL con Monica Mondo
21.20 CHOICES OF THE HEART
23.00 FI LM-Drammatico EROI DI TUTTI I GIORNI (Usa ’95) con John Turturro
Programmi Tv su Mediaset Extra
6.00 TGCOM24
6.05 GRANDE FRATELLO REWIND
9.00 GRANDE FRATELLO VIP (LIVE)
21.10 GRANDE FRATELLO VIP (UVE)
Programmi Tv su Focus
12.00 COSE DI QUESTO MONDO
12.55 ANCIENT DISCOVERIES Doc.
14.00 C’ERA UNA VOLTA IL FUTURO
15.00 SANTA SOFIA: UN’EREDITÀ SECOLARE
16.00 CITTÀ IN PERICOLO
17.00 ILVANGELO PIÙ ANTICO DEL MONDO Documenti
18.00 ALTRI MONDI – UN VIAGGIO TRA SPAZIO E TEMPO Doc.
19.00 COME È FATTA UNA NAVE DA GUERRA
20.15 AUTOMOBILI: LE GRANDI FABBRICHE Documenti
21.15 LA STORIA DELL’UNIVERSO «
23.15 ZAMBIA UNTAMED Doc.
Programmi Tv su Iris
7.15 DISTRETTO DI POLIZIA 5 Fiction «Morte al distretto»
8.10 HAZZARD Telefilm
9.40 FILM-LO SPECIALISTA
11.55 FILM-Commedia FILO DA TORCERE
14.15 FILM-Dramm. HEREAFTER
16.50 FILM-Commedia KANGAROO JACK
18.45 FILM-Dramm. SORVEGLIATO SPECIALE
21.00 FILM-Thriller RETURN TO SENDER – RESTITUIRE AL MITTENTE
23.05 FILM-Thriller THE SCORE (Usa 2001) con Robert De Niro
Programmi Tv su Rai Movie
8.10 FILM-Awentura SANDOKAN CONTRO IL LEOPARDO DI SARAWAK (It. 1964) con Ray Danton
9.45 MOVIE MAG Attualità
10.15 FILM-Commedia NEL SOLE (It. 1967)
12.05 FILM-Poliziesco SQUADRA ANTIMAFIA
13.50 FILM-Comm. LA FAVORITA (G B. 2019)
16.00 FILM-Dramm. LA DUCHESSA
17.50 FILM-Dramm. MUSTANG
19.30 FILM-Orrore THEGRUDGE
21.10 FILM-Commedia RICOMINCIO DA NOI (G B. 2017) con Imelda Staunton
23.05 FILM-Dramm. PADRI E FIGLIE
Programmi Tv su Paramount Network
6.00 SOKO – MISTERI TRA LE MONTAGNE
9.00 FILM TV-Giallo CASSANDRE 12-LUPO GRIGIO
11.00 LA CASA NELLA PRATERIA
15.00 FILM-Animazione# PIOVONO POLPETTE
17.00 FILM-Commedia NATALE A PEMBERLEY MANOR (Usa 2018)
19.00 FILM TV-Fantastico THE GOOD WITCH – UN AMORE DI STREGA
21.10 FILM-Commedia SERENDIPITY – QUANDO L’AMORE È MAGIA
23.00 YELLOWSTONE
Programmi Tv La 5
6.00 VIVERE Soap
7.40 IL SEGRETO – L’ALBUM DEI RICORDI Telenovela
9.40 MYR, SALUTE, ESTETICA BENESSERE Attualità
10.40 BEAUTIFUL Soap
13.10 ANGELI E DIAMANTI Fiction
15.30 GRANDE FRATELLO VIP (LIVE)
16.10 FILMTV-Dramm. ROSAMUNDE PILCHER: QUANDO MENO TE LO ASPETTI…
18.10 BRAVE AND BEAUTIFUL
21.10 GRANDE FRATELLO VIP
1.30 VERISSIMO Attualità
Programmi Tv su Cine 34
7.40 FILM-Commedia IL VIZIO DI FAMIGLIA
9.25 FILM-Commedia MIA MOGLIE TORNA A SCUOLA
11.00 FILM-Commedia CI HAI ROTTO PAPÀ (It. ’93)
13.00 FILM-Commedia STUDIO ILLEGALE
14.55 FILM-Comico I SOLITI IDIOTI (It. 2011)
16.40 FILM-Commedia SOUTH KENSINGTON
19.00 FILM-Commedia COM’È BELLO FAR L’AMORE
21.00 FILM TV-Avventura LUCKY LUKE-DAISY TOWN
22.50 FILM-Drammatico LA COLLERA DEL VENTO
Programmi Tv su Rai Storia
15.00 COSÌ LONTANI COSÌ VICINI. 150 ANNI DI STORIA TRA ITALIA E GIAPPONE Doc.
16.00 ITALIANI
17.00 FILM-Drammatico UN MARITO PER ANNA ZACCHEO
18.30 LA BUSSOLA E LA CLESSIDRA
19.30 LADY TRAVELLERS Doc.
20.00 IL GIORNO E LA STORIA Doc.
20.20 SCRITTO, LETTO, DETTO
20.30 PASSATO E PRESENTE Doc.
21.10 FILM-Dramm. NON ESSERE CATTIVO
22.50 STRANGE FISH Documenti 0.05 IL GIORNO E LA STORIA Doc.
Programmi Tv su Rai Sport
8.00 PERLE DI SPORT Doc.
8.30 CAMPIONATO ITALIANO SPRINT
10.00 PERLE DI SPORT Doc.
10.40 GIRO DI SICILIA
12.40 MOUNTAIN BIKE
14.45 GIRO DELL’EMILIA Ciclismo
16.15 PARIGI-ROUBAIX
17.15 GIRO DELL’EMILIA
18.00 LA 30 TRENTINA Corsa
18.30 COPPA ITALIA
19.00 PERLE DI SPORT Doc.
20.50 SERIE C Trento – Mantova
23.00 PERLE DI SPORT Doc.
23.15 90° MINUTO DEL SABATO
0.30 PERLE DI SPORT Doc.
Programmi Tv su DMAX
6.00 AFFARI IN VALIGIA
8.15 MICROCOSMI CON BARBASCURA X Documenti
10.30 WWE RAW
12.30 WWE NXT
13.30 REAL CRASH TV. WORLD EDITION Documenti
15.20 AFFARI IN VALIGIA: BRO-OKLYN
17.10 BANCO DEI PUGNI Reality
18.35 RIVER MONSTERS: MONDI SOMMERSI Documenti
19.30 RIVER MONSTERS Doc.
21.25 MICROMOSTRI CON BARBASCURA X Documenti
23.35 CACCIATORI DI FANTASMI
Programmi Tv su Spike
6.10 TOP GEAR Motori
12.20 MERLIN
17.10 CRIMINAL INTENT
21.30 SOKO – MISTERI TRA LE MONTAGNE
23.30 SPARTACUS – SANGUE E SABBIA
1.30 TOP GEAR Motori
Programmi Tv su Italia 2
10.50 IZOMBIE
14.20 DRAGON BALL SUPER Car.
16.50 FRIENDS
19.50 TUTTI ALL’ARREMBAGGIO! ONE PIECE Cartoni
21.15 FILM-Orrore IL TRENO
23.20 FILM-Orrore THE NUN-LA VOCAZIONE DEL MALE (Usa 2018)
Programmi Tv su Rai 5
8.00 CARMEN. LA STELLA DEL CIRCO DI SIVIGLIA Opera
9.25 DI LÀ DAL FIUME E TRA GLI ALBERI Documenti
11.20 TOSCA Opera di Puccini
13.20 PIANO PIANISSIMO Doc.
13.40 TUTTIFRUTTI Arte e cultura
14.10 EVOLUTION-IL VIAGGIO DI DARWIN Documenti
16.00 MARIONETTE CHE PASSIONE
17.00 SCIARADA – IL CIRCOLO DELLE PAROLE
18.55 LA VENEZIA DI DANIELE DEL GIUDICE
19.20 CARMEN. LA STELLA DEL CIRCO DI SIVIGLIA Opera
20.45 RITORNO ALLA NATURA «I tesori di Aland» Doc.
21.15 QUELLO CHE NON HO Prosa
22.40 AMATI FANTASMI Doc.
23.40 RUMORI DEL ‘900 Doc.
Programmi Tv su Rai Premium
6.10 IL PROVINCIALE
6.55 M00D
8.00 FILM-Commedia CECILIA AHERN – IO, COSMO E L’AMORE
9.45 PROVACI ANCORA PROF! 5
15.30 IL PARADISO DELLE SIGNORE
19.25 FILM TV-Dramm. SORELLE PER SEMPRE
21.20 I BASTARDI DI PIZZOFALCO-NE3 Fiction «Vuoto»
23.15 THE ART OF… FASHION
23.40 FILM TV-Commedia INNAMORARSI AD AMSTERDAM
1.25 I RAGAZZI DEL MURETTO 3
Programmi Tv su Real Time
6.00 DR. PIMPLE POPPER: LA DOTTORESSA SCHIACCIA-BRUFOLI Documenti
8.50 PRIMO APPUNTAMENTO
11.45 CORTESIE PER GLI OSPITI
13.45 APERISTORIE – APERITIVO ALL’ITALIANA
14.45 FATTO IN CASA PER VOI
15.45 ILSALONE DELLE MERAVIGLIE
17.45 IL CASTELLO DELLE CERIMONIE Reality
19.45 BAKE OFF ITALIA: DOLCI IN FORNO «Cioccolato» Talent
21.30 VITE AL LIMITE
23.15 VITE AL LIMITE
Programmi Tv su Giallo
6.00 REDRUM Documenti
6.30 MURDER BY NUMBERS
9.05 ELEMENTARY
11.00 L’ISPETTORE BARNABY
13.00 ALICE NEVERS: PROFESSIONE GIUDICE
15.10 L’ISPETTORE BARNABY
17.10 I MISTERI DI MURDOCH
19.10 CHERIF
21.10 CHERIF
23.20 ALICENEVERS: PROFESSIONE GIUDICE
1.30 LAW8ORDER-I DUE VOLTI DELLA GIUSTIZIA Telefilm
Programmi Tv su Top Crime
7.00 DISTRETTO DI POLIZIA 7
8.40 CHICAGO P.D.
12.15 ALLRISE
14.00 COLOMBO
15.45 MOTIVE
17.35 FILM TV-Giallo DELITTO IN COSTA AZZURRA
19.20 COLOMBO
21.10 FILM TV-Giallo POIROT: FILASTROCCA PER UN OMICIDIO (G B. 1995)
22.55 CHICAGO P.D.
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