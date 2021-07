Raffaella Carrà: stimato il suo patrimonio, ecco a quanto ammonta e a chi andrà

Raffaella Carrà è venuta a mancare lo scorso 5 luglio 2021 e da quel momento non si fa altro che parlare del suo patrimonio e della sua eredità. Sono in tanti a cercare di capire effettivamente a quanto possa ammontare questa eredità lasciata da una delle più grandi artiste italiane. Si parla infatti di un patrimonio davvero piuttosto ingente non soltanto economico ma anche culturale e artistico.

Artista poliedrica, Raffaella ci lascia un grande patrimonio artistico e culturale

Prima di ogni cosa, infatti Raffaella ci ha lasciati un patrimonio artistico e culturale non indifferente con tanto di brani, balli e risate programmi e tanto altro. Ha dimostrato di essere una artista a 360 gradi e di essere anche una icona di stile di eleganza ed anche di professionalità. Ha saputo anche rivoluzionare il modo di fare spettacolo e soprattutto di mostrarsi ai vari telespettatori ed è stata sempre una icona di sensualità e di ironia.

A chi andrà l’ingente patrimonio dell’artista scomparsa?

Sono tanti coloro però che come già abbiamo avuto modo di anticipare, in questi giorni stanno parlando di Raffaella Carrà e di quello che è e potrebbe essere il suo patrimonio. Nel corso della sua vita Raffaella ha sempre dichiarato di essere stata molto fortunata e di aver sicuramente guadagnato tanto, ma di aver comunque sempre pagato le tasse. Certo non è dato sapere quanto effettivamente la stessa abbia guadagnato in tutti questi anni, ma una cosa sembra essere certa ovvero che ha acquistato diverse case nel corso della sua vita una a Roma, una all’Argentario e l’altra in Toscana. Come ricorderete un po’ di anni fa, Bettino Craxi ebbe da ridire su un compenso ha definito piuttosto astronomico che pare si aggirasse intorno ai 6 miliardi di nere.

Beneficenza, Raffaella sempre al fianco dei più deboli

Come abbiamo già avuto modo di vedere in diverse occasioni, molto probabilmente il patrimonio andrà ai nipoti ovvero ai figli del fratello che è scomparso esattamente diversi anni fa. Raffaella ha cresciuto i suoi nipoti proprio come fossero dei figli e molto probabilmente parte dell’eredità andrà anche a Sergio Japino. Una parte sicuramente l’avrà già data in beneficenza. In questo campo Raffaella è stata da sempre una grande signora ed ha fatto tanto per gli altri soprattutto per I più bisognosi.