Roberto Vecchioni: chi è, età, carriera, vita privata, musica, ex e attuale moglie, figli

Roberto Vecchioni lo conosciamo tutti per essere un celebre cantautore, ma anche scrittore italiano e poeta. In tutti questi anni ha avuto sicuramente un successo strepitoso. Ma cosa conosciamo in realtà di lui e della sua vita privata? Chi è davvero Roberto Vecchioni?

Roberto Vecchioni, chi è

Sappiamo che è nato a Carate Brianza in provincia di Monza e Brianza in Lombardia esattamente il 25 giugno del 1943. Ha di conseguenza 74 anni ed è alto circa 170 cm. Pare fosse di origine napoletana da parte di entrambi i genitori. Riguardo la sua vita privata, non si sa molto perché è stato da sempre un uomo molto riservato e non ha mai amato stare al centro del gossip. Si è laureata in lettere classiche presso l’Università del Sacro Cuore di Milano e poi è stato anche in cattedra insegnando latino e greco nei licei.

Carriera

Per quanto riguarda la sua carriera sappiamo che sicuramente è uno dei cantanti più importanti del panorama musicale italiano e che ha ha vinto tanti premi. L’ultimo di questi proprio sul palco dell’Ariston di Sanremo dove ha trionfato con la canzone intitolata Chiamami ancora amore. Ha avuto anche un grande successo come cantautore ed ha esercitato la professione di docente fino alla pensione. Ha scritto anche alcuni libri per l’editore Einaudi che hanno ottenuto dei successi davvero straordinari. Ha conquistato ben quattro premi, tra i principali della musica italiana, ovvero il Tenco nel 1983, il Festivalbar nel 1992, Sanremo e il Premio della Critica Mia Martini nel 2011. Ad oggi, è uno dei cantautori più amati ed anche uno dei più rispettati del nostro paese. Il suo ultimo lavoro si intitola “L’infinito” e risale al 2018.

Vita privata

Da più di 30 anni è sposato con una donna di nome Daria dalla quale ha avuto tre figli. È diventato anche nonno, visto che la figlia Francesca, che si è dichiarata gay da un po’ di tempo, pare sia riuscita a mettere alla luce due gemelli concepiti con l’ inseminazione artificiale. È stato sposato due volte la prima nel 1973 con Irene Bozzi. Come abbiamo visto dalla loro unione è nata la primogenita Francesca che ha fatto coming out negli anni. L’attuale moglie di Roberto Vecchioni si chiama invece Daria Colombo ed è una scrittrice sposata nel 1981. Da questo secondo matrimonio sono nati altri tre figli ovvero Arrigo, Carolina ed Edoardo. Quest’ultimo, purtroppo è affetto da sclerosi multipla e proprio a lui nel 2007 ha dedicato il brano intitolato Le rose blu.