Sabrina Salerno: chi è, età, carriera, vita privata, ex fidanzato, marito, figli

Sabrina Salerno non ha di certo bisogno di alcuna presentazione, visto che è una nota cantante, showgirl e attrice italiana. Ha avuto il suo più grande successo esattamente negli anni 80 quando è stata scoperta da Claudio Cecchetto. Ha iniziato la sua carriera come cantante italo disco, ottenendo un successo strepitoso. Ad ogni modo, cosa conosciamo di lei e della sua vita privata? Conosciamolo meglio.

Sabrina Salerno, chi è

Di lei sappiamo che è nata a Genova esattamente il 15 marzo 1968 sotto il segno dei Pesci. E’ cresciuta per gran parte della sua infanzia a Sanremo dai suoi nonni, con i quali è rimasta dai 5 fino ai 14 anni. Il motivo? Pare che la madre facesse l’infermiera ed era molto impegnata con il lavoro. Ad ogni modo, sarebbe poi tornata a Genova per il liceo e grazie al suo fisico ed alla sua bellezza, decide di partecipare ad un concorso di bellezza, vincendo in questo modo il titolo di Miss Lido. Successivamente ha preso parte ad altri concorsi, vincendo il titolo di Miss Liguria, che le ha permesso di partecipare a Miss Italia 1984. Ha esordito nel mondo della televisione nel 1984 nel programma W le donne, condotto da Amanda Lear e Andrea Giordana.

Carriera

Ha esordito nel mondo della musica con l’album intitolato Sabrina, che oltre al primo singolo Sexy Girl, pare contenesse altri brani e cover che avevano ottenuto un grande successo internazionale. Da questo album di esordio vennero estratti altri singoli come Hot girl e poi ancora la canzone di Patti LaBelle Lady Marmalade. Nel 1988 è uscito il secondo album ovvero Super Sabrina, con il quale ha ottenuto un grande riscontro in ambito commerciale non soltanto in Italia ma anche all’estero. In questo album erano contenuti brani come All of me, My Chico e Funky Girl. Nel 1989 ha inciso un secondo singolo di grande successo, ovvero quello intitolato Gringo. Ha lavorato tanto anche in televisione e in teatro.

Vita privata

Per quanto riguarda la sua vita privata, sappiamo che nel 2006 ha sposato Enrico Monti, un noto imprenditore nel settore tessile con il quale ha iniziato una storia d’amore nel lontano 1993. Da questo amore è nato il loro unico figlio ovvero Luca Maria Monti, il 2 aprile 2004. I tre vivono a Treviso. Pare che i due si siano conosciuti tanti anni fa, quando all’epoca aveva un’altra relazione e lui pare fosse sposato. Prima di conoscere suo marito, Sabrina ha avuto un’altra storia importante, ovvero quella con l’attore Pierre Cosso, negli anni 80.