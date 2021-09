Sophie Codegoni: chi è, età, carriera, vita privata, Uomini e Donne, Gf Vip 6

Sophie Codegoni è una nota modella, la quale la scorsa stagione è stata una delle protagoniste del programma Uomini e Donne condotto da Maria De Filippi. La giovane, adesso si appresta ad entrare nella casa più spiata d’Italia visto che è una concorrente ufficiale del Grande Fratello vip 2021. Ma cosa conosciamo di lei e della sua vita privata?

Sophie Codegoni chi è

È nata a Riccione nel 2000 e molto probabilmente nel mese di dicembre, anche se non sappiamo con certezza il giorno. I suoi genitori sono separati, ma lei ha un ottimo rapporto con entrambi. La madre si chiama Valeria, mentre il padre Stefano. La madre vive a Varese mentre il padre a Milano. Ha un fratello più piccolo di 8 anni che si chiama Riccardo. Già da diversi anni lavora come influencer e come modella ed è anche molto famosa, nel mondo della moda e delle passerelle. Ovviamente la popolarità è cresciuta ed anche di tanto, dopo la partecipazione al programma Uomini e Donne come tronista. In questa estate 2021 ha posato anche per una linea di costumi da bagno insieme a Taylor Mega. Riguardo la sua vita privata, sappiamo che ha avuto solo una storia seria, durata sei mesi circa con un ragazzo del quale non si conosce l’identità.