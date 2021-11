Uccio De Santis: chi è, età, carriera, vita privata, moglie, figli, incidente

Uccio De Santis è un noto attore, comico e cabarettista italiano il quale sicuramente vanta una carriera ricca di grandi successi. Ad ogni modo, purtroppo nel corso della sua vita ha dovuto anche attraversare dei momenti piuttosto Bui e delicati per via di un incidente in auto che l’ha visto coinvolto. Ma cosa conosciamo in realtà di lui e della sua vita privata? Conosciamolo meglio.

Uccio De Santis chi è

Il suo vero nome è Gennaro De Santis ed è nato il 12 settembre del 1965 a Bari e di conseguenza ha 55 anni. Ha conseguito il diploma di ragioneria e poi si è iscritto alla facoltà di Economia e Commercio senza però completare poi gli studi. Nel contempo si è è appassionato al mondo dello spettacolo, una passione perché portava avanti già da piccolino ed ha recitato in alcuni spettacoli seppur a livello parrocchiale. Poi ha realizzato altri spettacoli in giro per la Puglia e si è fatto sempre più conoscere fino ad arrivare ad avere una notorietà a livello nazionale. La massima popolarità l’ha raggiunta del 1998 grazie al programma La sai l’ultima insieme a Gerry Scotti e Natalia Estrada.

Carriera

Nel 2001 ha dato vita ad una sitcom televisiva intitolata Mudù dove ha raccontato barzellette insieme anche dei piccoli cortometraggi. Nel cast pare fossero presenti Bianca Guaccero, Umberto Sardella, Mariolina De Fano, Antonella Genga, Ninni di Laura, Emanuele tartanone e altri comici pugliesi. Questo programma ha avuto un grande successo tanto che sono state realizzate ben 9 edizioni.

Ed ancora di lui sappiamo che nel 2004 ha recitato in un film di Carlo Vanzina intitolato Le barzellette e l’anno successivo è entrato a far parte nella fiction intitolata Il giudice Mastrangelo insieme ad Amanda Sandrelli e Diego Abatantuono. E poi ancora nel 2008 ha partecipato ad alcune puntate di Volami nel cuore insieme a pupo e a Biagio Izzo ed ha recitato in un episodio del fiction Rex e Un medico in famiglia. È stato ospite in diverse trasmissioni televisive come Storie italiane, La vita in diretta ed I soliti ignoti.

Vita privata

Riguardo la sua vita privata sappiamo che è sposato con Antonella Genga che è una nota attrice dalla quale ha avuto due figlie Simona e Roberta. Abbiamo parlato di un incidente di cui è stato protagonista del 2019. Pare che l’uomo fosse a bordo di un’auto che si è ribaltata a Bari nei pressi dello stadio San Nicola e l’attore è stato ricoverato con una frattura scomposta all’omero.