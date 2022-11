Sapete chi Paolo Bonilis e Sonia Bruganelli vivono in case separate?

Un mese fa, le dichiarazioni di Sonia Bruganelli sulla decisione di lei e Paolo Bonolis di vivere in due appartamenti diversi hanno generato un’ampia polemica tra i fan della coppia, che dubitavano della solidità del loro rapporto. La questione è stata sollevata durante l’ultima puntata di Verissimo, dove la Toffanin, oltre a parlare dei figli, ha discusso del rapporto del marito con i figli e del suo matrimonio. “Dormire in camere separate è un segno di civiltà! Attualmente, però, ci stiamo spingendo oltre: Io vivrò da sola con Adele nella mia nuova casa, e Silvia resterà con lui. Continueremo a vivere in case separate, comunicando attraverso una terrazza a doppia porta. Così resteremo per sempre insieme”. Come opinionista del Grande Fratello Vip, ha ricordato che lei e il suo coniuge vivranno “in case separate, comunicando attraverso una terrazza a doppia porta. È questa la chiave per restare insieme per sempre”.

Bonolis è tornato sull’argomento, raccontando di aver recentemente acquistato un appartamento di fronte alla sua attuale abitazione per aumentare le dimensioni del suo spazio vitale. Ha sottolineato la stabilità del rapporto con la moglie e i figli, trasmettendo al contempo la sua consueta arguzia.

Il rapporto tra Bonolis e Bruganelli

Bonolis ha informato Toffanin che, pur essendo i lavori di ristrutturazione ancora in corso, riconosceva che avrebbero potuto incidere profondamente sull’animo degli italiani. Anche il Presidente Mattarella mi ha telefonato, anche Draghi ha voluto affrontare l’argomento, ma ora è passato ad altre questioni. La nuova amministrazione sta lavorando a un nuovo ministero, che si occuperà dei diritti e delle responsabilità coniugali, e verrà approvata una legge per stabilire se le coppie non debbano dormire nella stessa stanza.

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli sono sposati da 20 anni e il loro rapporto è più solido che mai. In risposta a una domanda se ritenesse che la moglie sarebbe stata una buona concorrente del Grande Fratello Vip, ha risposto: “È sempre molto brava, molto intelligente e ha una certa aria che ha creato problemi e li ha risolti nella casa. Non tiene il topo in bocca e per questo tipo di programma è l’ideale. Poiché è intelligente e sveglia, si muove con grazia in questo settore”.