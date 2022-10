Auto precipita e cade in un cimitero: gravissimo il conducente

Un incidente stradale si è verificato nel cimitero di Cedegolo, in Val Camonica. Un’ambulanza ha trasportato l’automobilista al vicino ospedale.

Un automobilista si è schiantato contro un cimitero a Cedegolo, in Val Camonica. Secondo le prime informazioni, il conducente ha perso il controllo dell’auto ed è uscito dalla strada che passa vicino al cimitero. I fatti sono accaduti intorno alle 11 di oggi, venerdì 21 ottobre: l’automobilista è stato trasportato in codice rosso dall’elicottero all’ospedale Civile di Brescia. Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia Stradale e i Vigili del Fuoco per aiutare a ricostruire l’accaduto: è possibile che abbia avuto un malore o che non sapesse guidare bene il cambio.

Auto si ribalta durante una curva

Proprio il mese scorso si è verificato un altro incidente con una dinamica simile: sulla strada Case Sparse di Mondaro a Pezzaze (Brescia, Italia), un’auto è uscita di strada mentre affrontava una curva. La Range Rover Evoque si è ribaltata più volte e poi è finita per oltre cento metri in un dirupo. Nell’auto c’erano un uomo di 58 anni, la moglie di 55 anni, il figlio di 31 anni e un amico di 22 anni. I due uomini erano seduti davanti, mentre dietro c’erano le due donne.

Dopo l’incidente, il padre e il figlio sono riusciti a uscire dall’abitacolo e hanno immediatamente chiamato i soccorsi. Dopo aver prestato le prime cure sul posto, gli operatori sanitari hanno deciso di trasferire in elicottero agli Spedali Civili di Brescia, in codice rosso, la donna di 55 anni: non riusciva a muovere le gambe. Così hanno trasferito in ambulanza anche tutte le altre persone coinvolte nell’incidente in ospedali più vicini alle loro abitazioni.