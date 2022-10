Chi è Elena Ballerini? Età, carriera, marito, vita privata, figli, Tale e Quale Show 2022

Elena Ballerini ha recentemente debuttato come concorrente di Tale e Quale Show, il programma di Carlo Conti più camaleontico di sempre. Conosciamo meglio la showgirl 38enne per non farci cogliere impreparati durante la sua apparizione in trasmissione. Elena Ballerini è nata a Genova il 21 febbraio 1984, sotto il segno dell’Acquario-Pesci. Fin da piccola ha sentito una forte attrazione per la musica e lo spettacolo in generale; ha sviluppato questi interessi grazie all’influenza della madre Marina, anch’essa musicista, che ha instillato nella figlia l’amore per la musica fin da piccola.

È stata finalista in numerosi concorsi letterari e ha studiato canto, recitazione e scrittura. A soli sedici anni ha iniziato a studiare musica Jazz e Soul, avvicinandosi ai Musical con le interpretazioni de Il fantasma dell’Opera, Evita e Cats. Una curiosità riguarda il suo vero nome: all’anagrafe è registrata con il suo vero nome di Elena Pappalardo.

Nel 2012 è diventata inviata del programma La TV Ribelle, magazine quotidiano dedicato ai bambini, in onda su Rai Gulp. Prosegue poi il suo percorso in Rai entrando nel cast di Mezzogiorno in Famiglia, dalla stagione 2014-2015. Nell’estate del 2022 Elena è pronta a far parte della squadra di concorrenti del celebre programma di Carlo Conti Tale e Quale Show, la cui nuova edizione è prevista per l’autunno 2022.

Come inviata di Mezzogiorno in Famiglia di Rai 2 nella stagione televisiva 2014 -2015, la conduttrice è entrata a far parte del cast del programma, raccontando dalle piazze dei comuni italiani. Per quattro anni è rimasta nel programma fino a giugno 2018, quando si è ritirata per maternità. Dopo aver dato alla luce il figlio Alberto Emanuele, nel 2019 è tornata come ospite del programma e si è esibita anche in canzoni per i telespettatori, tra cui Memory e Con te partirò in coppia con il tenore Graziano Galatone. Insomma, il suo background di studi musicali ha lasciato il posto a performance eclettiche e ben congegnate.

Marito e vita privata

Il marito della conduttrice televisiva Elena Ballerini si chiama Luca Ghini. Dopo un anno di fidanzamento, i due si sono sposati il 18 giugno 2016 a Portofino. Sul noto social network vanta ben 116 mila follower. I suoi post sono molto seguiti e apprezzati.