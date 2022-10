Chi è Gilles Rocca? Età, carriera, figli, fidanzata, altezza, film, Tale e Quale Show 2022

Torna Tale e Quale Show, il programma più camaleontico di Rai 1, e lo conduce Carlo Conti. Protagonisti dello show, però, sono personaggi del mondo dello spettacolo che si “travestiranno” e saranno coinvolti nello spettacolo salendo sul palco in diretta sotto altre vesti. Tra questi anche Gilles Rocca.

Dalla biografia ai successi di Gilles Rocca

Gilles Rocca, alto un metro e ottanta, è nato a Roma il 12 gennaio 1983 da genitori che avevano un’azienda di famiglia che si occupava di noleggio e assistenza di strumenti musicali. È stato un attore affermato e un ex calciatore della Lazio Primavera. Ex perché, purtroppo, ha dovuto lasciare il mondo del calcio in seguito a un incidente. Ma nulla è andato perduto perché si è avvicinato al mondo del cinema e dal 2005 ha iniziato a recitare in diverse serie televisive, tra cui Don Matteo e Ris . Nel 2007 debutta sul grande schermo con Solo tre ore. Da lì un successo dopo l’altro.

Gilles era un tecnico del Festival di Sanremo 2020, dove è stato ripreso durante la lite tra Bugo e Morgan sul palco dell’Ariston. La sua immagine ha fatto subito il giro del web e da lì la sua carriera ha conosciuto solo successi. Infatti, Gilles ha anche partecipato a Ballando con le stelle in coppia con Lucrezia Lando, vincendo insieme.

Chi è la fidanzata Miriam

Gilles Rocca e Miriam Galanti, entrambi attori, sono fidanzati da anni. Di lei sappiamo che ha studiato al Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma e si è diplomata nel 2015. Ha seguito diversi corsi e poi ha iniziato a lavorare prima in teatro, poi anche in televisione e al cinema. Nel 2009 ha interpretato un piccolo ruolo nella serie televisiva Don Matteo, poi in Che Dio ci aiuti. Da lì ha collezionato un successo dopo l’altro, tanto da vincere il Premio Giovane Promessa alla Mostra del Cinema di Venezia.

Instagram

Gilles Rocca è molto seguito su Instagram. Con l’account @gillesroccaofficial vanta oltre 77 mila followers, che sono sicuramente destinati ad aumentare!