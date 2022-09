Chi è Giovanni Terzi marito di Simona Ventura: chi sono i figli di Stefano Bettarini e Simona

Nel 1998, Simona Ventura ha sposato Stefano Bettarini, amato e popolare calciatore. La coppia è diventata genitori rispettivamente nel 1998 e nel 2000. Tuttavia, il loro matrimonio è terminato nel 2004. Il motivo? A quanto pare, sono stati diversi i motivi che hanno spinto la coppia a dirsi addio per sempre. Dopo la fine della relazione con Bettarini, Simona Ventura è stata legata per quasi 10 anni a Gerò Carraro, figlio del marito di Mara Venier, Nicola. Anche questa relazione si è conclusa prima del 2019, perché la Ventura ha finalmente trovato l’amore con Giovanni Terzi, anch’egli famoso conduttore della televisione italiana.

Chi è Giovanni Terzi

Giovanni Terzi è uno scrittore, giornalista, conduttore televisivo e architetto. Suo padre era Antonio Giovanni Battista Terzi, famoso giornalista e vicedirettore del quotidiano Il Corriere della Sera. Terzi è noto anche in televisione, avendo partecipato a diverse trasmissioni. Il nome di Giovanni Terzi è noto a tutti soprattutto per essere associato a Simona Ventura, sua attuale moglie. È grazie a lei che è riuscito a superare uno dei momenti più tragici della sua vita:

Giovanni Terzi, intervistato dal programma Storie Italiane, racconta una storia che ha segnato la sua vita. Una confessione triste, che nessuno vorrebbe mai vivere. Eleonora Daniele, la giornalista che conduce l’intervista, racconta il suo percorso subito dopo quella scoperta. Al marito di Simona Ventura è stata diagnosticata una malattia rara. La giornalista soffre di una malattia genetica che sta compromettendo sempre più i suoi polmoni. Da quando è stata scoperta questa malattia Simona Ventura non ha mai lasciato solo il marito, è sempre stata presente sostenendolo e dandogli più forza possibile.

Simona Ventura chi sono i figli

Oggi è il 57° compleanno di Simona Ventura, ex showgirl e conduttrice televisiva. Ha tre figli, che sono Niccolò (nato nel 1990), Giacomo (nato nel 1991) e Caterina (nata nel 1994). Conosciamoli meglio, scopriamo la loro storia, quanti anni hanno e gli eventi legati a questo trio.

Niccolò Ventura, nato a Milano, classe 1998, ha studiato ed è cresciuto a Londra dove ha conseguito il diploma di scuola superiore. Un infortunio lo ha costretto a lasciare il calcio, ma non prima di aver giocato in una squadra. In seguito è diventato conduttore de Il Collegio Off, spinoff del docu-reality Il Collegio in onda su Rai 2. Il suo co-conduttore è Valeficia, che ha partecipato al programma. La sua co-conduttrice è Valeficent (al secolo Valentina Varisco) e tra i due nasce una storia d’amore che porta alla nascita di una relazione. Niccolò ha poi lasciato il mondo dello spettacolo per dedicarsi a un’altra passione: il personal training.

Giacomo è il più piccolo dei fratelli Bettarini. Classe 2000, anche lui come il fratello e il padre è appassionato di sport. A 12 inizia a fare boxe e, dopo aver conseguito il diploma a Milano, raggiunge Niccolò in Inghilterra dove prosegue i suoi studi. Come dimostra il suo profilo Instagram, attualmente Giacomo è un attore.