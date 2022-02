Claudio Gioè: chi è, età, carriera, vita privata, ex fidanzata, moglie, figli

Claudio Gioè è uno degli attori più amati di sempre e lo abbiamo visto nelle fiction ambientate in Sicilia. E’ stato sicuramente uno degli interpreti più ricercati degli ultimi anni. Riguardo la sua carriera sappiamo tanto, ma cosa conosciamo della sua vita privata? Conosciamolo meglio.

Claudio Gioè, chi è

Claudio Gioè è uno degli attori più amati e soprattutto interprete di alcune fiction ambientate in Sicilia. È nato a Palermo esattamente nel 1975 ed è un volto noto delle serie televisive italiane. In questi giorni lo abbiamo visto protagonista nella serie targata Rai intitolata Makari, che ha riscosso un grande successo. In questa serie ha interpretato l’investigatore per caso Saverio Lamanna. È nato il 27 gennaio 1975 ed ha studiato presso il liceo classico Giuseppe Garibaldi. Poi si è trasferito a Roma per poter studiare all’Accademia nazionale d’arte drammatica Silvio D’Amico. Successivamente è approdato sul grande schermo nel 1998 insieme a Luca Guadagnino nel film intitolato The protagonist. Da quel momento poi non ha più lasciato la recitazione ed è impossibile dimenticare la sua interpretazione in Squadra Antimafia 1 serie dove ha interpretato il personaggio Ivan Di Meo.

Vita privata

Riguardo la sua vita privata non abbiamo molte informazioni perché è stato da sempre molto riservato. Ciò che sappiamo è che ha avuto una relazione con una collega più giovane di lui ovvero Pilar Fogliati. Sembra che i due si siano separati soltanto recentemente. Dopo la fine di questa storia d’amore non si è più saputo nulla in realtà sulle frequentazioni ufficiali dell’ attore. Riguardo questa storia d’amore con l’attrice sappiamo che i due sono stati insieme per ben 4 anni e che però hanno tentato di rimanere lontano dai riflettori per gran parte del tempo. Non si è mai sposato e non ha avuto figli e non si sa se effettivamente sia un suo obiettivo di vita sposarsi e diventare papà.

I film

Ha esordito sul grande schermo nel 1998 con Luca Guadagnino nel film intitolato The protagonist. Poi è arrivata la sua indimenticabile interpretazione in Squadra Antimafia. E’ indimenticabile la sua interpretazione nel film I cento passi e La meglio gioventù diretti da Marco Tullio Giordana. A questo sono seguiti poi altri film quali Stai con me nel 2004 per la regia di Livia GIampalmo, … e se domani nel 2006 per la regia di Giovanni La Parola e Piano, solo diretto da Riccardo Milani nel 2007. Nel 2012 ha lavorato nella fcition Il tredicesimo apostolo dove ha vestito i panni di un prete e professore universitario di teologia dotato di poteri paranormali. Nel 2013 è stata la volta de La mafia uccide solo d’estate e nel 2021 è arrivata la fortunata interpretazione nella fiction Rai Makari.