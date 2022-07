Come è morto Vittorio De Scalzi e chi è New Trolls: quando il funerale

Il mondo della musica piange la scomparsa di Vittorio De Scalzi, fondatore dei New Trolls. All’età di 72 anni, ha dato vita a un gruppo musicale che ha saputo conquistarsi un seguito nel corso degli anni. La sua morte è stata annunciata oggi sulla sua pagina Facebook. Vittorio De Scalzi, cantante, chitarrista e soprattutto autore, è noto in Italia per aver fondato il gruppo New Trolls. Ha guidato la band dal 1968 fino al suo scioglimento nel 1980.

Il cantante Vittorio De Scalzi si è spento, secondo un messaggio pubblicato sulla sua pagina Facebook. A lui si sono uniti i suoi Aldebaran, il gruppo musicale da lui fondato nel 1978. Gli auguriamo di riposare in pace e speriamo che ci ascolti cantare “Quella carezza della sera”, una delle sue canzoni più belle.

Il messaggio scritto dalla famiglia vuole ricordare la canzone “Quella carezza della sera”, pubblicata dal gruppo New Trolls nel 1977; la canzone era ispirata ad Aldebaran, che ha anche dato il nome a un intero album del gruppo. La frase “quella carezza della sera” è stata ispirata da un’altra canzone dello stesso album, una canzone d’amore pubblicata alla fine degli anni Settanta.I funerali del musicista saranno aperti a tutti coloro che vorranno partecipare. Le esequie, che si svolgeranno domani alle 18.00, si terranno presso la sede del Club Tenco in Piazza Cesare Battisti a Sanremo. Il pubblico potrà osare l’ultimo saluto fino alle 23.00.

Come è morto Vittorio De Scalzi

Non sono stati rilasciati dettagli sulle cause della morte del cantante, che aveva 72 anni quando è stato trovato senza vita. Verranno forniti aggiornamenti non appena saranno disponibili ulteriori informazioni.