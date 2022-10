Cristiana Capotondi ha partorito, ma la figlia non è di Andrea Pezzi

Nonostante la separazione, Cristiana ha dichiarato all’Ansa che la sua ex fidanzata Anna le è rimasta accanto anche dopo la rottura. “Anna è nata il 16 settembre”, ha dichiarato. Quando ho scoperto di essere incinta di un’altra persona, ero già separata da Andrea Pezzi da diversi mesi. Il mio legame con Andrea è sempre stato forte, ed è stato naturale per me cercare la sua protezione e il suo sostegno. Andrea è stato al nostro fianco fin dall’inizio. Lo ringraziamo. Apprezziamo anche chi ha rispettato la nostra privacy e chi continua a farlo. Grazie per la vostra comprensione e generosità. Ve ne saremo sempre grati”.

Cosa dice Andrea Pezzi

Secondo quanto riportato, Andrea Pezzi ha commentato la situazione dicendo: “Io e Cristiana ci siamo separati all’inizio dell’estate del 2021 dopo 15 anni di matrimonio, ma non l’abbiamo annunciato per prenderci del tempo per organizzare le nostre vite. Quando , all’inizio di quest’anno, Cristiana ha scoperto di essere incinta, pur non essendo io il padre, mi ha chiesto di starle accanto per tutta la lunga e difficile fase del parto. Voleva sì che fosse protetta . Oggi ammiro e rispetto Cristiana ancora più di prima”.