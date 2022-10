Perché Alessia Piperno è stata arrestata? La storia della ragazza bloccata in Iran

Cosa è successo ad Alessia Piperno, la travel blogger romana di 30 anni, quando è stata arrestata in Iran? Dopo aver appreso della sua detenzione a Teheran cinque giorni fa, tutti si devono il perché di questa situazione. Si cerca di capire il motivo del suo arresto e allo stesso tempo di trovare una soluzione che le permetta di tornare una casa.

I motivi dell’arresto non sono stati chiariti

Mentre cerchiamo di chiarire alcuni punti della storia, consideriamo alcuni fatti. Secondo il racconto, la donna, che per sette anni ha viaggiato in tutto il mondo per raccontare culture e tradizioni, sarebbe stato arrestato mentre stava per festeggiare il suo compleanno. Si trova in Iran da un po’ di tempo, ma il suo arresto non è ancora chiaro: sono state avanzate varie ipotesi, tra cui il collegamento con le proteste in corso in Iran in risposta alla morte di Mahsa Amini, una donna di 22 anni morta dopo essere stata fermata dalla “polizia morale” perché indossava il velo in modo improprio, oltre un problema con il suo visto. In alternativa, potrebbero esserci stati dei manifestanti proprio nell’ostello in cui alloggiava la ragazza. La famiglia ha lanciato un appello di aiuto lunedì, quattro giorni dopo l’ultima comunicazione, dopo aver ricevuto una telefonata in cui la 30enne diceva di essere stata trattenuta in carcere.

Farnesina al lavoro

Non si sa ancora se Alessia Piperno sarà espulsa dall’Iran. Secondo SktTg24, la soluzione più rapida sarebbe quella di farla uscire dal carcere di Evin, dove è attualmente detenuta. L’unica speranza del Paese è che Alessia possa tornare a casa il prima possibile. Non si sa ancora se Alessia abbia pubblicato nuovi messaggi negli ultimi giorni. Forse c’è qualche indizio su quale sia la storia dietro a tutto questo. Dopotutto, è più che probabile che i messaggi postati a sostegno delle proteste nel Paese hanno dato al governo l’occasione ideale per trattenere le persone….