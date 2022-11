Curiosità su chi è Cristiano Ardenzi figlio di Ornella Vanoni

Nonostante il figlio di Ornella Vanoni, Cristiano, non sia interessato al mondo dello spettacolo, la sua foto ha conquistato tutti. Una regina, una vera diva, Ornella Vanoni è il nostro orgoglio italiano, una cantante famosa che ha incantato milioni di persone con la sua voce e il suo fascino. Anche dopo decenni, continua a incantare il pubblico di tutte le età.

Ornella è stata spesso al centro dell’attenzione dei media, contribuendo alle rubriche di gossip delle celebrità, grazie alla sua coinvolgente vita privata. Ornella Vanoni, la vocalist milanese, è da anni al centro dell’attenzione delle riviste di gossip grazie alla sua misteriosa esistenza. Il primo amore della vita di Ornella è stato il leggendario regista Giorgio Strehler, che con la sua passione l’ha ispirata e suggestionata. La loro relazione durò solo un anno, terminando nel 1953.

È stata la stessa Ornella Vanoni a rivelare che la sua storia d’amore con un regista torinese dipendente dalla cocaina è terminata, motivo per cui era distrutta, nonostante fosse stata vittima di un’imboscata da parte della sua dipendenza, la Vanoni ha detto di essere stata trascinata anche lei. All’inizio aveva assunto la droga, ma non voleva prendere quella strada. Dopo la fine della loro relazione, Gino Paoli fu il successivo grande amore di Ornella Vanoni, ma nonostante tutto, anche il loro legame finì qualche anno dopo. La loro motivazione iniziò a svilupparsi il prima possibile e si tinse di giallo. Tuttavia, la stessa Ornella ammise anni dopo di aver perso il figlio con Paoli, una perdita così consistente da non poter essere colmata.

Nel 1960 Ornella Vanoni convolò a seconde nozze con Lucio Ardenzi, ma la relazione durò poco. Da questa relazione nasce nel 1962 l’unico figlio di Ornella, Cristiano. Negli anni Settanta, Ornella si innamorò di Danilo Sabatini, ma il suo ultimo impegno serio fu con il manager veneziano Vittorio Usigli.

Come già anticipato, il figlio di Ornella Vanoni, Cristiano, ha dato alla luce due splendidi nipotini, Matteo e Camilla, che hanno lasciato i fan a bocca aperta. A colpire i fan è stata l’incredibile somiglianza tra madre e figlio, che li ha fatti sembrare due piselli in un baccello, il che è stato estremamente sorprendente. Cristiano ha vissuto lontano dai riflettori con la sua famiglia e i suoi figli e di lui si sa molto poco. Tuttavia, Ornella ha divulgato qualche informazione in più. Durante un’intervista, ha parlato di quanto sia straordinario essere nonna di due nipoti e del suo legame con loro. Suo figlio, Cristiano, la guarda con grande sospetto, quindi il rapporto è stato più difficile”.