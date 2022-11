Curiosità su chi è Edoardo Leo? Età, moglie, figli, film e genitori

Edoardo Leo, attore e regista che ha collezionato interpretazioni in produzioni cinematografiche e televisive e vinto alcuni importanti premi, chi è?

Edoardo Leo: biografia, età, genitori e film

Edoardo Leo è nato a Roma il 21 aprile 1972. Dopo essersi laureato all’Università “La Sapienza” di Roma, ha partecipato per caso a un provino ed è finito a lavorare nel cinema. Ha 49 anni. Marcello, personaggio di Un medico in famiglia, è stato uno dei personaggi più amati dal pubblico italiano. Oltre alla recitazione televisiva e cinematografica, ha recitato sul palcoscenico, in particolare nell’adattamento teatrale di Birdy – Le ali della libertà e ne Il dramma della gelosia di Gigi Proietti.

È apparso in numerose fiction e miniserie televisive, tra cui Ho sposato un calciatore di Stefano Sollima e Operazione Odissea. La banda, il suo primo film da protagonista, è uscito nel 2001. La luna rubata è stato il suo primo film per la televisione nel 1995, e poi ha debuttato al cinema in La classe non è acqua di Cecilia Calvi. Diciotto anni dopo (2010), Buongiorno papà (2013), Noi e Giulia (2015), Che vuoi che sia (2016) e 18 regali (2020) sono tra i film più noti dell’artista.

Da attore a regista

Oltre a recitare, Edoardo Leo si è cimentato nella regia, dirigendo Lasciarsi un giorno a Roma nel 2020, in cui recita accanto a Marta Nieto, Claudia Gerini e Stefano Fresi, oltre a dirigere diversi video musicali. Nel corso della sua carriera ha vinto anche un David di Donatello, un Globo d’Oro e tre Nastri d’Argento.

Chi è Edoardo Leo? Vita privata, moglie e figli dell’attore

Edoardo Leo è particolarmente discreto sulla sua vita privata. La coppia si è sposata nel 2000 dopo un lungo fidanzamento e ha due figli, Francesco e Anita. Leo vive a Roma con la sua famiglia. In un’intervista a GPMagazine ha dichiarato: “Roma è una città speciale per me. È dove sono nato, dove vivo e dove sono attivo da molti anni”.