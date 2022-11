Curiosità su chi è Giampiero Mughini? Età, vita privata, moglie, figli, malattie e Ballando con le stelle

Dall’8 ottobre vedremo Giampiero Mughini come concorrente di Ballando con le stelle. Scopriamo qualcosa in più su di lui: le sue origini, il suo percorso formativo, il suo coinvolgimento con Lotta Continua, il suo legame con Giuliano Ferrara, fino alla moglie e al suo amore per la Juventus.

Età, origini, famiglia, impegno politico

Giampiero Mughini è nato a Catania il 16 aprile 1941. Nella sua città natale ha fondato e diretto la rivista Giovane Critica nel 1963. Dopo essersi laureato in Lingue e Letterature Moderne alla Sapienza di Roma con una specializzazione in Letteratura Francese, è stato attivo nelle proteste studentesche a Roma e ha contribuito a fondare il quotidiano Il manifesto (che ha presto lasciato). Ha poi lavorato per il quotidiano Paese Sera. Negli anni Ottanta è stato attivo nel giornale ufficiale del movimento Lotta Continua, ma alla fine si è staccato dagli ambienti di estrema sinistra in cui era sempre stato attivo. È stato anche autore del pamphlet Compagni addio.

Giampiero Mughini, da giornalista ad opinionista sportivo

Dalla fine degli anni Ottanta ai primi anni Novanta, Mughini ha lavorato per L’Europeo e Panorama. Ha collaborato anche con Il Foglio di Giuliano Ferrara. Il pubblico televisivo lo vede spesso come ospite fisso della trasmissione “Ieri, Goggi e Domani” a partire dal 1987; inoltre, a partire dagli anni ’90, le sue apparizioni nel programma di Maurizio Costanzo lo rendono noto. La sua presenza in televisione è diventata ancora più importante a partire dal 1998, quando ha iniziato ad apparire come ospite in diversi programmi sportivi, tra cui “Controcampo”. I suoi interventi sono spesso intelligenti e geniali, ma anche polemici e drammatici, dimostrando sempre il suo amore incondizionato per la Juventus.

Giampiero Mughini a Ballando con le stelle 2022

Negli anni 2000, Giampiero Mughini è apparso in diversi programmi di calcio, oltre che in programmi di informazione come Stasera Italia su Rete 4. Anche la sua attività giornalistica è piuttosto attiva. Nel 2007, scrivendo due articoli nonostante la sospensione, Mughini è stato radiato dall’albo dei giornalisti. Dall’8 ottobre 2022, Mughini parteciperà alla 17esima edizione di Ballando con le stelle, presentata ancora una volta da Milly Carlucci su Rai 1. Giampiero Mughini è sposato con la costumista Michela Pandolfi dal 1980. La coppia non ha figli ed è estremamente riservata. Sappiamo però che condividono una casa a Roma con il loro cane Bibi. Mughini ha parlato di un intervento chirurgico per cancro alla prostata nel 2006, confermato dalla moglie. Non ha un account Instagram.