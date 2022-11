Curiosità su chi è Mattia Binotto? Chi sono moglie e figli

Mattia Binotto è un ingegnere e dirigente sportivo italiano. Dal 1995 al 2022 ha lavorato come ingegnere dei motori per la Ferrari. È stato team principal della squadra dal 2019 al 2022, prima di essere cacciato.

Moglie

Si sa molto poco di Sabina Binotto, la moglie di Mattia Binotto, progettista di auto di Formula Uno. Anche se è sempre stata dietro al marito in incognito mentre lui guidava la Ferrari e la Formula Uno, le informazioni su di lei sono poche o nulle.

Figli

Binotto e Sabina hanno avuto due figli: Marco, timido nei confronti delle telecamere e noto solo per essere uno studente universitario, e Chiara, studentessa liceale. La coppia appare raramente in pubblico con il padre e Chiara è molto schiva sulla sua vita privata.

Binotto e la Ferrari

Mattia Binotto lascerà la Ferrari dopo diversi anni. Tuttavia, le sue dimissioni sarebbero particolarmente motivate dal fatto che il piano di campionato della Ferrari per circa quattro anni non si è concretizzato. Quest’anno la Ferrari, nonostante un inizio di stagione poco incoraggiante, non è riuscita ad avere un impatto significativo. Pertanto, Binotto è stato immediatamente messo in discussione.