Curiosità su chi è Miriam Leone? Età, marito, Paolo Carullo, fidanzato, figli e Instagram

Chi è Miriam Leone

Nome completo: Miriam Leone

Miriam Leone Data di nascita: 14/04/1985

14/04/1985 Luogo di nascita: Catania

Catania Segno zodiacale: Ariete

Ariete Altezza: 1.76 m

1.76 m Nazionalità: Italia

Italia Professione: attrice, conduttrice

attrice, conduttrice Data debutto: 2008

2008 Altre info: Star e vip

Star e vip Social: Facebook, Instagram

Biografia

Nel 2008 Miriam Leone ha partecipato alla trasmissione Miss Italia. Nonostante sia stata eliminata nelle prime puntate, è stata poi eletta Miss Cinema e ha vinto il concorso. Nel 2009, Leone ha condotto Unomattina Estate su Rai1 con Arnaldo Colasanti. Nel 2010 ha debuttato sul grande schermo in Genitori & figli – Agitare bene prima dell’uso con Elena Sofia Ricci. Nel 2016 è stato co-conduttore de Le Iene su Italia 1 con Geppi Cucciari. Nel 2018 è apparso in Diabolik, un film di Manetti. Alla fine del 2021, apparirà nei panni dell’iconica Eva Kant in Diabolik. Nel 2022 apparirà in Corro da te, film in cui recita con Pierfrancesco Favino. L’anno successivo sarà lodato per la sua interpretazione di un personaggio disabile.

Oltre a essere un volto noto della TV italiana, Miriam Leone è apparsa in diverse fiction di successo come Distretto di Polizia (2011), la Signora Velata (2014-15) e 1992, 1993 e 1994, una trilogia con Stefano Accorsi su Tangentopoli. Oltre al lavoro televisivo, l’ex Miss Italia è apparsa in molte campagne pubblicitarie. La prima è stata Rocchetta nel 2009, la seconda Gucci nel 2018, la Now Tv e Huawei nel 2020.

Vita privata

Miriam Leone è nata ad Acireale il 14 aprile 1985 ed è cresciuta a Catania con la sua famiglia. Paolo Carullo è il suo attuale coniuge e vivono a Roma. Ha intrapreso la carriera televisiva e si è trasferita a Roma.

Nonostante non fossero nel settore televisivo, i genitori di Miriam Leone, Ignazio Leone e Gabriella Leotta, hanno sempre sostenuto la figlia. Ignazio, professore di lettere, è stato il professore di Gabriella. La Leone ha frequentato il liceo classico di Acireale, poi si è iscritta alla Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Catania. Non ha conseguito la laurea mentre lavorava in televisione. Davide Dileo, tastierista dei Subsonica, è stato il fidanzato di Leone per quattro anni (Boosta). Dopo la separazione, ha cercato di mantenere la sua vita privata il più possibile. Dal 2019 ha una relazione con Matteo Martari, ma i due non hanno affrontato pubblicamente l’argomento. Dopo aver smentito diverse notizie sul matrimonio, nel 2021 Leone ha sposato Paolo Carullo, con cui è fidanzata dal 2019.

Quanto è alta Miriam Leone?

Secondo Miriam Leone, a scuola era spesso vittima di bullismo per il suo aspetto fisico. I suoi compagni di classe la prendevano spesso in giro per le sue sopracciglia troppo folte e la paragonavano a Elio delle Storie Tese. Miriam Leone e Paolo Carullo si sono sposati nella chiesa di Santa Maria La Nova a Scicli (Ragusa). Paolo Carullo, suo sposo, è nato a Caltagirone, in provincia di Catania. Paolo Carullo è un manager finanziario e si è laureato in economia a Milano. È stato accompagnato all’altare dal fratello minore Sergio Leone.