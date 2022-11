Curiosità su chi è Patrizia Vacondio la moglie di Nek?

Filippo Neviani e Patrizia Vacondio sono una delle più belle coppie italiane. Nel 2006, Nek ha sposato una donna di nome Filippo Neviani, che è una cantante e ballerina. Scopriamo chi è!

L’artista di Laura non mente quando pubblica sui social media e sui settimanali rosa le foto di lui e della moglie insieme: Nek e la sua consorte sono sempre più uniti nell’amore e si godono la vita. Ma chi è la donna? Patrizia Vacondio è la bella donna che appare costantemente al fianco di Nek. Dopo essere stata a lungo la sua fidanzata, nel 2006 ha portato all’altare il celebre cantautore italiano. Vediamo com’è!

Chi è la moglie di Nek, Patrizia Vacondio: biografia e vita privata

Patrizia è nata il 16 giugno 1973 (Gemelli) a Sassuolo, dove è cresciuta (proprio come Nek). Nonostante la sua professione di showgirl, ha conosciuto il suo futuro marito nella caratteristica città di Modena, in Emilia Romagna, e si è innamorata all’istante. L’amore tra Nek e Patrizia è cresciuto negli anni e i due rimangono inseparabili e uniti da un amore enorme e folle. Nek ha sposato Patrizia il 28 maggio 2006, dopo 11 anni insieme. In occasione del suo anniversario di matrimonio, nel 2019, le ha dedicato un dolce messaggio su Instagram, scrivendo: “Sì! Ogni giorno!”.

Considerando che il primo figlio di Vacondio è nato dopo la sua attuale relazione con un uomo, questo non è stato il suo primo amore. Infatti, prima di questa relazione aveva già avuto una relazione con un uomo, che è stato il padre della sua prima figlia. Appena nata, Vacondio l’ha subito abbracciata, diventando suo padre (anche se il padre biologico di Martina c’è ancora). “Ho imparato molto da lei”, racconta, “anche quando parlare. Mi ha dato un’altra possibilità di svilupparmi”, come ha spiegato ad A.

Nek e Patrizia Vacondio: una famiglia quasi perfetta e molto normale

Nek e Patrizia Vacondio hanno cercato di avere un figlio per anni, fino alla nascita di Beatrice nel 2010. La prima figlia di Nek, Beatrice, ha reso questa famiglia completa. Vacondio non è solo la moglie e la socia in affari di Nek, ma anche la sua musa e la sua complice. A lei sono state dedicate più di 50 canzoni, tra cui “Fatti avanti amore”, arrivata seconda a Sanremo 2015. Sebbene la storia d’amore di Nek e Patrizia non sia sempre stata perfetta, i due si sono sempre perdonati a vicenda quando hanno avuto la tentazione di tradirsi. Il cantautore ha ammesso di essere stato tentato almeno una volta, ma ha sempre raccontato alla moglie la sua indiscrezione, che lo ha perdonato. Alla luce del suo profilo Instagram, possiamo notare che Patrizia Vacondio conduce una vita piuttosto regolare, lavorando, trascorrendo del tempo con la sua famiglia e facendo esercizio fisico. È possibile che i loro fan e follower li trovino affini perché condividono le stesse qualità di una famiglia italiana.