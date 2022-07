Diego Daddi si diploma a 38 anni, Serena Enardu: “Non rompete i cog**oni, ognuno ha la sua vita”

Avendo perso precocemente la madre e la carriera di calciatore, Diego Daddi ha terminato gli studi superiori all’età di 38 anni. Serena Enardu è intervenuta in sua difesa contro le polemiche.

A 38 anni, Diego Daddi si è diplomato. Il marito di Elga Enardu, ex volto di Uomini e Donne, ha appena conseguito il diploma di ragioneria presso la Facoltà di Economia di Napoli. Serena Enardu, sua cognata, rivela quanto sia importante che le persone siano libere di scegliere ciò che le rende felici. La sua più grande passione da bambino era il calcio e giocava in porta. È stato cresciuto dalla madre dopo la morte del padre e si è sempre preso cura di lei. Elga Enardu, ex concorrente di Uomini e Donne, sta terminando gli esami di maturità e presto raggiungerà il marito in vacanza.

Le parole di Serena Enardu

Quando le è stato chiesto del diploma di ragioneria recentemente conseguito da Diego Daddi, Serena Enardu ha esclamato: “Sono così orgogliosa di lui!”. L’ex atleta ha voluto sottolineare che non è mai troppo tardi per terminare un corso di studi e raggiungere i propri obiettivi. A coloro che lo hanno criticato, ha detto:

In tanti mi avete scritto “Ma cos’è il diploma dopo i 18,19 anni?”. Ognuno si senta libero di prendersi le proprie soddisfazioni in ogni momento, anche a 100 anni. La vita non è uguale per tutti. Se uno si diploma a 18 anni bene, ma se vuole farlo a 80 bene lo stesso. Non rompete i co**oni.

Il passato di Diego Daddi

Maria De Filippi ha raccontato la storia e Diego Daddi è stato sorpreso di vedere il portiere Gigi Buffon, un uomo che adorava, grazie alla nonna e alle zie. La madre di Diego Daddi si è presa cura di lui dopo che il padre l’ha lasciata per un’altra donna poco dopo la sua nascita. Fin da piccolo si è preso cura della mamma, che è morta di malattia poco prima che lui iniziasse la trasmissione. In seguito è apparso a Uomini e Donne come corteggiatore di Claudia Piumetto, dove ha incontrato la sua Elga Enardu, una precedente traquée, che gli ha donato l’amore.