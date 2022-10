Edoardo e Carlo chi sono i figli di Sophia Loren

Una delle attrici italiane più conosciute di tutti i tempi, Sophia Loren ha avuto un ruolo fondamentale nel plasmare il cinema italiano e internazionale. Il suo talento è innegabile ed è ampiamente considerata una delle più grandi artiste del mondo. Non sorprende che sia stata classificata al 21° posto nella lista dei più grandi attori dell’American Film Institute. Poiché ha recitato in così tanti film con artisti famosi, il suo lavoro è molto vario e impressionante. Anche la sua bellezza è riconosciuta da tempo. Ma cosa sappiamo della sua vita privata? Per esempio, sapete quanti figli ha, come si chiamano e che lavoro fanno?

Sophia Loren, chi sono i figli

Carlo Ponti è purtroppo dopo tanti anni d’amore con Sophia Loren. Carlo Junior ed Edoardo sono nati rispettivamente nel 1968 e nel 1973 e oggi hanno rispettivamente 53 e 48 anni. Edoardo è regista, sceneggiatore e produttore cinematografico, mentre Carlo è direttore d’orchestra e ha una figlia di nome Beatrice.