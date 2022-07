Elena Santarelli commuove, la dedica al compleanno del figlio Jack: “Molta gratitudine”

Elena Santarelli e Bernardo Corradi pubblicano un post di coppia su Instagram per augurare buon compleanno a Giacomo, detto Jack, il loro figlio maggiore. La parola “gratitudine”, che necessariamente fa ricordare l’esperienza drammatica visuta dalla famiglia tre anni prima, quando Jack da bambino stava lottando contro il cancro, viene sottolineata.

Ora che la tempesta è passata e la famiglia è tornata a vivere una vita tranquilla quotidiana, Elena ha colto l’occasione del compleanno del figlio per organizzare una festa. La festa si terrà a Formentera, dove Elena si ritira durante i mesi estivi per evadere dalla routine quotidiana e godersi un po’ di tempo con suo figlio. In tavola, non una torta tradizionale – Jack è troppo grande per queste cose infantili – ma piuttosto una montagna di frittelle fatte in casa e decorare con miele e zucchero: un piatto che molto probabilmente è tra i preferiti di Jack.

Il post ha ricevuto più di ventimila come e molti personaggi del mondo dello spettacolo, tra cui le showgirl amiche di Elena, Costanza Caracciolo, Samantha De Grenet, Alessia Ventura, Alessia Marcuzzi, Melissa Satta, hanno lasciato i loro abbracci virtuali.La diagnosi di cancro che nessun genitore vuole sentire è arrivata nel 2019 per Elena e la sua famiglia. Chemioterapie e ricoveri in ospedale hanno scandito la routine quotidiana dell’intera famiglia per mesi e mesi. Ma oggi Jack è guarito e si è ripreso la sua vita. I suoi genitori sono più felici che mai, sono sposati da 12 anni (nel 2014) e la loro figlia Greta ha sei anni.