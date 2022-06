Eleonora Pratelli: chi è la moglie di Beppe Fiorello, età, carriera, vita privata, figli, curiosità

Eleonora Pratelli è la moglie di Beppe Fiorello il noto attore italiano e fratello dello showman più famoso è più amato dagli italiani. Ma cosa sappiamo della donna che da tanti anni sta al fianco di Beppe? Conosciamolo meglio.

Eleonora Pratelli, chi è la moglie di Beppe Fiorello

Avete mai sentito parlare di Eleonora Pratelli? È la moglie del noto attore Beppe Fiorello ed è nata a Rimini il 29 aprile 1971 e pare che abbia vissuto un’infanzia ed un’adolescenza piuttosto turbolenta. Questo è quello che si è intuito da alcune dichiarazioni da lei rilasciate nel tempo anche se non si conoscono i motivi effettivi. Da qualche anno pare che abbia deciso di dedicarsi al settore dell’immagine pubblica curando le presentazioni di artisti italiani e stranieri ovviamente molto popolari e famosi. Ha avuto da sempre una grande passione per la moda che l’ha spinta a perseguire anche altri progetti. Dopo aver fatto tanti sacrifici, poi ha aperto una boutique agency ed è diventata anche molto famosa nel mondo dello spettacolo grazie al suo lavoro. Nonostante tutto però Eleonora sembra essere una donna piuttosto riservata e gelosa dei suoi affetti ed è anche per questo motivo che sostanzialmente su di lei non abbiamo tante informazioni.

La storia con Beppe Fiorello

Come sappiamo è la moglie di Beppe Fiorello uno degli attori italiani più amati e più importanti di sempre e la cognata di Rosario Fiorello. La donna ha incontrato per la prima volta l’attore nella sua agenzia e da quel momento non si sono più lasciati. Si sono innamorati e sposati nel giro di pochi anni e sono anche diventati genitori di due figli Anita e Nicola effettivamente nel 2003 e 2005.

Curiosità

Su di lei ancora sappiamo che ama tanto viaggiare ed effettivamente nel corso della sua vita ha viaggiato in lungo e in largo ed ha anche visitato diverse località. Ha vissuto tra Milano e Spoleto e si è stabilita poi definitivamente a Roma. Ha una grande passione anche per gli animali e per la cucina.

Beppe Fiorello chi è

È nato a Catania il 12 marzo 1979 e ha conseguito il diploma di perito tecnico industriale. Suo padre si chiama Nicola ed è stato appuntato radiotelegrafista della Guardia di Finanza. La madre si chiama Rosaria ed è nata a Giardini Naxos. Beppe è il più piccolo di 4 figli. Il più grande è Rosario Fiorello, il noto showman e poi ci sono due sorelle più grandi di Beppe ovvero Anna che è una commerciante e Catena Fiorello che è una scrittrice e conduttrice televisiva.