Hai capito chi è Alessandro Bosatelli? Età, fidanzata e vita privata dell’allievo del Collegio 7

Alessandro Bosatelli è l’ultimo studente del Collegio. Sarà un esempio per i suoi compagni grazie alle sue buone maniere e alla sua educazione. Ma in Alessandro c’è molto di più di quello che sembra.Alessandro Bosatelli è un quattordicenne di Brembate, un piccolo paese in provincia di Bergamo.

Sarà un concorrente della trasmissione Rai Il Collegio 7. Il ragazzo ha una grande passione per gli studi e ha ricevuto solo 3 bocciature a scuola. Infatti, studia duramente solo per le materie che lo interessano. Non ama seguire le mode, ma le crea per essere originale e distinguersi dalla massa. Si considera il campione dell’educazione perché non ama le persone maleducate. Nel Collegio 7 vuole cercare di correggere i comportamenti irrispettosi dei suoi compagni per riportarli sulla retta via. Ci riuscirà?

Il programma sarà girato presso il Convitto Nazionale Regina Madre di Anagni. Gli studenti studieranno storia, scienze e matematica. Impareranno anche l’arte e la musica. La classe di quest’anno è composta da 11 ragazzi e 9 ragazze. Le ragazze sono Giada Scognamillo, Luna Tota, Giulia Wnekowicz, Priscilla Savodelli, Zelda Nobili, Marta Maria Erriquez, Sofia Brixel, Elisa Angius e Alessia Abruscia.

I ragazzi sono Mattia Patanè, Mattia Camorani, Alessandro Bosatelli, Samuel Rosica, Alessandro Orlando, Damiano Severoni, Gabriel Rennis, Davide Di Franco, Tommaso Miglietta e Davide Cagnes.