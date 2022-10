Hai capito chi è Alessandro Vicinanza il cavaliere del Trono over a Uomini e Donne?

Il cavaliere di Uomini e Donne Alessandro Vicinanza, originario di Salerno, ha 39 anni. Purtroppo non è più in buoni rapporti con Ida Platano. Il parterre del Trono Over di Uomini e Donne è sempre più affollato e Alessandro Vicinanza, salernitano, è un imprenditore. È venuto in trasmissione per conoscere Ida Platano, ma dopo qualche settimana di amicizia si è interessato a Federica Aversano, la fidanzata di Matteo Ranieri.

Prima ho detto che Alessandro Vicinanza ha 39 anni ed è nato a Salerno. Ha studiato economia e commercio per diventare commercialista, cosa che ha fatto per un po’ prima di fondare Avagliano Home Flower, un’azienda di composizioni floreali che gestisce con passione e zelo. Dal suo profilo Instagram si capisce che è un uomo con molti interessi, che non rinuncia allo sport, alla buona cucina, all’adorata nipotina Alessandra e ai suoi amati cani.

Dopo aver stretto amicizia con il naufrago Marcello Messina e poi aver conosciuto Diego Tavani, Ida Platano era desiderosa di incontrare un altro cavaliere che mostrasse interesse per lei, in particolare Alessandro. I due si frequentano da poche settimane e l’unica cosa che sembra averli turbati è la distanza; hanno fatto il possibile per incontrarsi e in certi momenti sono stati particolarmente appassionati e belli.

Il salernitano si impegnò a stabilire un rapporto con la famiglia della bresciana per dimostrare a se stesso di essere in grado di superare le proprie paure e insicurezze e di lasciarsi attrarre da lei. Sebbene Platano non si riveli l’amico ideale, Vicinanza non perde le speranze e chiede di poter incontrare Federica Aversano, la precedente amante di Matteo Ranieri che rifiuta Valeria Cardone piuttosto che lei. Sembra che Valeria Cardone non sia attualmente interessata alla giovane donna.