Hai capito chi è Caterina Guzzanti, Arianna in Boris 4? Età, compagno, figli, fratello , sorella, mamma, padre e malattia

Caterina Guzzanti è un’irresistibile cabarettista che ha fatto divertire tutti nel programma di LOL, Fedez e Maionchi. È il volto di Arianna nella serie tv di successo Boris 4. Conosciamola meglio.

Chi è Caterina Guzzanti, l’attrice che interpreta Arianna in Boris 4?

La poliedrica attrice Caterina Guzzanti ha una carriera di grande successo. La sua carriera è iniziata nel 1997 quando è apparsa nel programma televisivo Pippo Cennedi al fianco del fratello, Corrado Guzzanti, e di Serena Dandini. Ha spesso affiancato i fratelli in vari programmi televisivi, oltre che nel gruppo comico Gialappa’s Band nel 2006. È nota soprattutto per le sue imitazioni, tra cui quella dell’ex ministro dell’Istruzione Mariastella Gelmini e di una giovane Miss Italia totalmente incapace di esprimere un concetto in modo autonomo. Al cinema è arrivato esordito nel 1998 con il film Le fare tanto male, ma è negli anni 2000 che è il successo. Dal 2007 è protagonista di Boris sia al cinema che nella serie televisiva che sta entrando nella quarta stagione.

Caterina Guzzanti è un’attrice, comica e autrice. È nata a Roma il 5 giugno 1976, sotto il segno zodiacale dei Gemelli. Nel 2013 ha iniziato una relazione con Walter, un pilota conosciuto a Favignana. Insieme hanno avuto un figlio, Elio, nato nel novembre 2014. Anche il fratello Corrado è un autore satirico e si è personaggi associati nell’imitazione di molti appartenenti al mondo della politica del giornalismo, dello spettacolo e della religione. Ne ha inventati molti altri e nuovi; trae ispirazione dai personaggi espressi dalla società contemporanea.

Corrado Guzzanti, comico, personaggio televisivo e giornalista, è il secondo di tre figli della sua famiglia. Anche sua sorella Sabina è un’attrice, comica e cabarettista italiana di grande successo. È nata il 25 luglio 1963 a Roma sotto il segno zodiacale del Leone e ha 59 anni. Il padre Paolo Guzzanti è un famoso giornalista e politico. La madre Germana Antonucci è stata per molti anni attrice. Caterina Guzzanti non ha mai vissuto con il padre, anche se i due hanno sempre avuto un rapporto molto bello tra loro.

Malattia

Nell’ottobre 2020, durante un’apparizione alla trasmissione Una pezza di Lundini, condotta da Valerio Lundini su Rai 2, l’attrice Caterina Guzzanti scherzò sul fatto di essere affetta da una strana malattia che la trasformava in una cantante neomelodica ogni volta che sente un rumore all’improvviso. Naturalmente, si trattava di una semplice gag.