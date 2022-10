Hai capito chi è Enrico Montesano? Età, ultime notizie, oggi, film, moglie, figli e Ballando con le stelle

Ballando con le stelle sta per tornare! Il pubblico e i fan sono già in fibrillazione per la prossima edizione di questo show di successo, che includono nuovi membri del cast come Enrico Montesano. Scopriamo di più su di lui!

Chi è: cenni biografici e successi

L’attore e conduttore televisivo Enrico Montesano è nato il 7 1945. Ha esordito sul palcoscenico nel 1966 con Humor Nero, mentre il suo spettacolo è avvenuto con Caterina Caselli nel film Io non protesto, io amo. Tra i suoi film più famosi ricordiamo Aragosta a colazione, Qua la mano, I due carabinieri e Grandi Magazzini. Il record di ascolti lo ha avuto per la trasmissione Fantastico nel 1988 che ha stabilito il record di biglietti venduti nella Lotteria Italia. L’attore vive attualmente a Roma; non si sa con precisione dove. È stato anche al centro di polemiche “sociali” per rivelare un sostenitore dei no mask.

Vita privata, moglie, figli, dieta

La vita privata di Enrico Montesano è complicata: è stato sposato e ha divorziato tre volte e ha sei figli. Il primo matrimonio è stato con Marina Spadaro, madre di suo figlio Mattia. In seguito ha sposato Tamara Moltrasia, dalla quale sono nati tre figli: Lavinia, Tommaso e Oliver. Dopo la separazione, sposa nel 1992, hato Teresa Trisorio, dalla quale sono nati altri due figli: Michele Enrico e Marco Valerio, che lavorano con il padre in teatro. La coppia sta insieme da oltre 20 anni. Ha rivelato di essere vegano per scelta.

Enrico Montesano su Instagram

Enrico Montesano è molto seguito sui social: il suo account Instagram @enricomontesano.official conta ben 27K follower!