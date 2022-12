Hai capito chi è Fabio Caressa marito di Benedetta Parodi!

Quali sono le cose da sapere sul giornalista e conduttore televisivo Fabio Caressa? Cercheremo di sapere tutto su di lui!

Cosa si sa di Fabio Caressa al di là della sua vita privata? Proviamo a creare un profilo completo di lui, così come della sua dolce metà, Benedetta Parodi, che nel 2018 è stata una delle conduttrici televisive più note in Italia. Tra biografia e vita privata, ecco il giornalista sportivo che con i suoi vocalizzi ha accompagnato l’Italia alla conquista dei Mondiali di calcio del 2006.

Chi è Fabio Caressa?

Il 18 aprile 1967, a Roma, il giornalista e conduttore televisivo Fabio Caressa è nato sotto il segno dell’Ariete. Ha studiato scienze politiche e ha avuto una carriera di successo in televisione. Ha iniziato a lavorare per Canale 66, dove ha presentato programmi sullo sport, oltre al collega Beppe Bergomi. “Andiamo a Berlino, Beppe”, il suo appello dopo la vittoria dell’Italia sulla Germania ai Mondiali di calcio del 2006, è ancora ricordato da molti italiani. Nel 2016 è stato eletto direttore di Sky Sport 24.La vita privata di Fabio Caressa

Fabio Caressa ha sposato la donna della sua vita, Benedetta Parodi, nel 1999. Nel corso degli anni si sono innamorati sempre di più, tanto da annunciare la loro cerimonia di ripresa nel 2018! Hanno tre figli: Matilde, Diego ed Eleonora. Anche se tornare all’altare con la moglie per ribadire una promessa d’amore che trascende il tempo e lo spazio è facile e comune (sono spesso lontani per lavoro), la loro unione è molto solida e per questo hanno deciso di rinnovare la loro unione in occasione del loro 20° anniversario di matrimonio nel 2019 con una “seconda” cerimonia.

Caressa, dipendente di Telepiù, ha iniziato a frequentare Biscardi quando era a Telepiù, come ha raccontato a Vanity Fair. Dopo il primo incontro, Biscardi attraversò il corridoio dietro di loro. Non parlavamo, camminavamo solo l’uno accanto all’altra. Poi mi ha chiesto: “Che fai, esci con Parodina?”. L’ha detto chiaro e tondo. Contro il parere di Biscardi, Caressa è uscito con Parodina nel marzo 2019 al programma televisivo Le Iene. La figlia, coinvolta nello scherzo, ha interpretato la parte di un uomo molto più anziano innamorato di una giovane donna. La cosa ha fatto venire un brutto spavento a sua madre….

Chi è la moglie di Fabio Caressa, Benedetta Parodi

Benedetta Parodi, nata il 6 agosto 1972 nel segno del Leone, è una giornalista e noto personaggio televisivo. Molto apprezzati sono anche i suoi libri di cucina, tratti da Cotto e mangiato, il suo programma più seguito. Inoltre, è la conduttrice di Bake Off – Dolci in cucina, in onda su Real Time. Su Instagram pubblica spesso foto di sé e della sua famiglia.

Fabio Caressa in 5 curiosità

Nonostante non ami i social media, l’italiano Fabio Caressa ha aperto un account Instagram ufficiale nel luglio 2021. Dal 1994 al 2011 è stato giornalista per diverse testate, tra cui i videogiochi Fifa di Beppe Bergomi (dal 2006 al 2014) e PES (dal 2015 al 2018). Ha lavorato anche come conduttore radiofonico a Radio Deejay… Ha scritto anche diversi libri, tra cui Angels Never Go Offside e The Football Fable Told to My Son… Ha collaborato anche con diversi giornali sportivi, tra cui La Gazzetta dello Sport.

Dove abita Fabio Caressa e quanto guadagna?

Fabio Caressa abita, insieme alla famiglia, in una casa a Milano 2. Una villetta con giardino acquistata nel 1999. Non è noto quanto guadagni Fabio Caressa per il suo lavoro a Sky.