Hai capito chi è Francesco Manfredi figlio di Nancy Brilli?

Nancy Brilli, nota attrice italiana, ha sicuramente avuto un grande successo e ha interpretato diversi personaggi nei suoi molti anni di recitazione. L’abbiamo vista ospite in diversi programmi televisivi dove ha parlato non solo della sua carriera ma anche della sua vita privata. In particolare, ha sempre parlato di quanto ami suo figlio Francesco Manfredi. Il giovane ventenne pare sia partito diversi mesi fa per Londra proprio per terminare gli studi.

Nancy Brilli, avete mai visto il figlio Francesco?

Nancy Brilli è madre di un figlio di nome Francesco Manfredi. Quest’ultimo è ormai un ventenne che ha deciso alcuni mesi fa di partire per Londra e terminare così i suoi studi. “Sta partendo, torna a Londra per studiare”, ha raccontato di recente l’attrice durante un’intervista a Domenica in. “Quest’anno compie 20 anni. È ancora un ragazzo”.

Il rapporto tra madre e figlio

Il figlio di Nancy Brilli è nato dalla relazione tra quest’ultima e Luca Manfredi. Vive proprio in Inghilterra, dove frequenta l’università. Ha definito il rapporto con la madre un rapporto aperto: “Quello che mi manca di più ora che vivo in Inghilterra sono le chiacchierate della buonanotte quando tornavo da una serata con gli amici. Andavo in camera sua e, se non dormiva, mi abbracciava per raccontarmi tutto”. Queste sono ancora le parole di un ventenne che ha riconosciuto il fatto che Nancy è stata una grande mamma – e che in alcuni contest gli ha fatto anche da papà. Il Manfredi è sicuramente importante, ma per lui non sembra essere mai stato un ostacolo o un cognome grosso problema.

Le parole di Nancy per il figlio

Ha definito suo figlio Chicco, un cocco di mamma. In diverse interviste, ha dichiarato di essere molto fortunata a essere rispettoso madre e ha parlato dei vantaggi di crescere un figlio studioso e so. Dadi: “Ci tenevo molto alla sua educazione e sono felice che sia un ragazzo sereno”.