Hai capito chi è Francesco Paolantoni? Età, carriera, vita privata, moglie e figli

Francesco Paolantoni è un popolare fumetto e attore italiano la cui ultima apparizione televisiva è stata nella varietà Stasera Tutto è possibile, condotto da Stefano De Martino. Nel maggio 2022 sarà ospite della serata evento di Domenica In in onda eccezionalmente il venerdì. Ma è sicuramente nel programma Tale e Quale Show che è particolarmente amato dal pubblico. Conosciamolo allora più da vicino!

La biografia di Francesco Paolantoni

Francesco Paolantoni è nato a Napoli il 3 marzo 1956. Ha recitato in vari ruoli ed è un noto attore comico e commediografo. Nato da padre marchigiano e madre napoletana, a metà degli anni Settanta si iscrive alla Scuola d’Arte Drammatica del Circolo Artistico di Napoli. Nel 1986, insieme a Stefano Sarcinelli, Paolantoni mette in scena Fame, non ci sarà nessuno allo Zelig di Milano, che gli vale il primo posto al Cabaret Amore Mio del festival di Grottamare. In seguito è apparso anche in diversi programmi televisivi e ha partecipato come attore e collaboratore ai testi della commedia scritta e diretta da Vincenzo Salemme La gente vuole ridere”.

Il debutto al cinema e i successi

Nel 1994 ha iniziato a ottenere ruoli in programmi televisivi. Ma è solo con la partecipazione al talk show Mai dire Gol, condotto dalla Gialappa’s Band, che diventa famoso. Il suo primo film avviene nel 1985 in un film intitolato Blues metropolitano. Seguono Fatalità di Ninì Grassia con Nino D’Angelo e L’amore molesto. Hotel Paura (1991) è considerato uno dei suoi film più importanti, così come Baci e abbracci (1997) di Paola Virzì. Nel 2001 ha partecipato a Terra bruciata ea Liberate i pesci di Cristina Comencini; entrambi i film sono stati nominati ai Nastri d’argento. Nel 2002, tra gli altri, è stato tra i protagonisti di Bimba – candidato al David di Donatello – ed è apparso in alcuni episodi della soap Un posto al sole nel ruolo di Max Peluso. È apparso anche a Tale e Quale Show nel 2010 e nel 2016;

La vita privata

Ma guardiamo alla sua vita privata, un argomento di cui sappiamo molto poco: L’attore non è sposato e non ha figli. Tuttavia, in passato ha avuto una lunga relazione con l’attrice Paola Cannatello. Nelle interviste rilasciate nel corso degli anni, l’attore ha fatto sapere di “non credere molto nel matrimonio”.

Instagram Francesco Paolantoni

Su Instagram è seguitissimo, con l’account @francescopaolantoni vanta oltre 20025 mila followers. Tanti i video divertenti pubblicati sul suo profilo ufficiale.