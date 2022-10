Hai capito chi è Francesco Valdiserri figlio della giornalista Paola Di Caro?

La vittima dell’investimento di ieri sera su Colombo è Francesco Valdiserri, un giovane i cui genitori lavorano entrambi per il Corriere della Sera, il principale quotidiano italiano.

Si tratta del 18enne Francesco Valdiserri, travolto e ucciso da un’auto in via Cristoforo Colombo. Figlio di Paola Di Caro e Luca Valdiserri del Corriere della Sera, lei giornalista di politica che segue il centrodestra, lui giornalista sportivo che si occupa di As Roma, il giovane è stato vittima di un investimento all’incrocio con via Alessandro Severo. A renderlo noto è stata la madre, che questa mattina ha postato un tweet: “Il mio meraviglioso 18enne se n’è andato.

Il mio piccolo ragazzo che aveva iniziato a correre nella vita. Un’auto nella notte lo ha investito e non tornerà. Niente tornerà. Niente ha più senso. Niente”. Retesport 104.2, radio romana che ha avuto spesso come ospiti i due giornalisti con i loro interventi, questa mattina li ha ricordati per la scomparsa di Francesco e sta ricevendo molti messaggi di cordoglio dai radioascoltatori.”

Il ragazzo alla guida sottoposta ai test per alcol e droga

Nella notte di giovedì 20 ottobre, il 18enne Luca Valdiserri ha perso la vita in un tragico incidente. Secondo quanto ricostruito finora dagli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale del Gruppo XI Marconi, che hanno effettuato i rilievi dell’incidente e stanno indagando sull’accaduto, erano circa le 12.30 e Valdiserri stava camminando lungo la strada quando un’auto – una Suzuki Swift – che transitava sulla Colombo lo ha falciato.

Alla guida c’era una ragazza di 24 anni che, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del volante, finendo sul marciapiede che costeggia la carreggiata e investendo l’uomo con forza tale da farlo morire sul colpo. Come di consueto, la ragazza è stata sottoposta al test per verificare la presenza di alcol e droghe nel sangue; i risultati arriveranno nelle prossime ore.

Giorgia Meloni parla alla madre: “Cammineremo con te”

Sul tragico incidente che ha visto la scomparsa di Francesco Valdiserre è intervenuta la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, che ha commentato il tweet di Paola Di Caro. “Non sei sola mentre attraversi l’inferno” commenta Meloni. In pochi minuti sono arrivati tantissimi messaggi di cordoglio ai due genitori.