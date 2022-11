Hai capito chi è Gabriele Corsi? Età, biografia, moglie e figli

Gabriele Corsi è un vero e proprio “tuttofare”: attore, comico, conduttore televisivo, conduttore radiofonico e showman. Conduce Deal with It – Resta in gioco e Non dimenticare le parole, un gioco-karaoke in cui i concorrenti devono ricordare a memoria le parole delle canzoni, in onda ogni sera sul Canale Nove. Inoltre, conduce il reality show di prima serata Il contadino cerca moglie.

Chi è Gabriele Corsi?

Nome: Gabriele Corsi

Gabriele Corsi Luogo di nascita: Roma

Roma Età: 51 Anni

51 Anni Data di nascita: 29 Luglio 1971

29 Luglio 1971 Segno zodiacale: Leone

Leone Professione: Attore, comico, conduttore televisivo, conduttore radiofonico e showman

Attore, comico, conduttore televisivo, conduttore radiofonico e showman Altezza: 184 cm

184 cm Peso: 80 kg

Tatuaggi: un tatuaggio…nascosto!

un tatuaggio…nascosto! Profilo Instagram ufficiale: @gabrielelelecorsi

Biografia

Gabriele Corsi è nato il 29 luglio 1971. Fin da giovane è stato un popolare personaggio televisivo e, nonostante alcuni momenti difficili, è riuscito a diventare un nome difficile in Italia. Il conduttore, spesso irriverente e provocatorio, vive attualmente a Roma con la sua famiglia e ha dichiarato a Vanity Fair che spende quasi tutto quello che guadagna in viaggi verso mete esotiche. Gabriele Corsi è un grande appassionato di calcio, musica e cinema.

Lavoro e Carriera

Dopo essersi diplomato nel 1990, Gabriele Corsi è stato all’Accademia d’Arte Drammatica Silvio D’Amico di Roma. Fu espulso dopo pochi mesi, ma in seguito confessò il motivo dell’espulsione: “Ho occupato un’aula per protestare contro la guerra in Iraq e sono stato cacciato. ‘Non adatto alla struttura accademica’, mi dissero, e devo ammettere che ero d’accordo con loro”. E quando il grande Gigi Proietti lo seppe, mi guadagnò persino i suoi complimenti”. Ha poi continuato a studiare recitazione all’Actor’s Studio di Susan Stranberg e si è laureato in scienze politiche alla Sapienza prima di iniziare un apprendistato a lavorare con la Libera Associazione Attori e l’Associazione Nazionale Vittime Stragi.

Gabriele Corsi il successo

Gabriele Corsi si è fatto notare durante la trasmissione Il Giallo è servito (da lui scritta e diretta), ed è stato scritturato per il ruolo di Michele Falcetti nella serie Carabinieri (con Luca Argentero e Manuela Arcuri). Entra a far parte del Trio Medusa, con cui partecipa a Quelli che…il Calcio (attualmente condotto da Mia Ceran) ea Le Iene (programma che negli anni ha visto la partecipazione di Cristina Chiabotto, Alessia Marcuzzi e Luca Argentero). Ha iniziato la sua stagione a Radio Deejay, tenendo anche dal 2012 al 2015 un blog per Il Fatto Quotidiano (per il quale hanno collaborato Luisella Costamagna e Selvaggia Lucarelli). Nel 2016 ha condotto la trasmissione Take me out – Esci con me su Real Time che ha riscosso un enorme successo. Nel 2017 è stato arruolato come comico per Cartabianca,

Ha condotto “Boss in Incognito” e “Reazione a catena – L’intesa vincente” (attualmente condotto da Marco Liorni) nel 2018. Sempre in quell’anno, ha condotto il sabato pomeriggio di “B come Sabato” su Rai 2, ed è stato invitato nella maratona di Telethon (edizione a cui hanno partecipato anche Andrea Delogu ed Eleonora Daniele). Su Discovery Channel 9 conduce il game show Deal With It – Stay in the Game dal 2019 e tuttora in onda. Durante la serrata ha raccontato la vita di una coppia attraverso un drone nel programma Amore in quarantena, e ha condotto anche la terza stagione di Apri e vinci (prima era conosciuto come Resta a casa e vinci) al fianco di Costantino della Gherardesca. Conduce anche l’edizione 2021 di Il contadino cerca moglie.

Il conduttore dell’Eurovision Mika ha rivelato in un’intervista radiofonica che lui sarà condotto il concorso del 2022. La presentazione di X Factor Gabriele Corsi e Cristiano Malgioglio, che sono anche i conduttori della serata italiana di Rai 1 all’Eurovision il 22 maggio 2021. Su Rai Radio2, le trasmissioni in diretta saranno accompagnate da Ema Stokholma e Saverio Raimondo.

Gabriele Corsi Moglie

Gabriele Corsi, conduttore italiano, è sposato con Laura Pertici dal 2002. Dopo aver visto Corsi ballare con un vestito di cartone e occhi da gatto sul palco durante uno spettacolo teatrale, la Pertici si è innamorato di lui e gli ha chiesto di sposarlo. I due hanno due figli: Margherita e Leonardo. Corsi è molto legato alla sua famiglia e spesso la porta con sé in avventure come le gite sugli sci. Il figlio maggiore vuole diventare sarto, mentre il figlio minore gli dà consigli d’arte.