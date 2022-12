Hai capito chi è Gabriele Romagnoli marito di Paola Saluzzi? Figli, biografia e vita privata

“Abbiamo deciso di sposarci mentre eravamo in vacanza a New York. Il matrimonio si è svolto alla City Hall, con un solo testimone e in mezzo a tante altre coppie di tutte le età. Poi siamo dovuti andare al consolato italiano per formalizzare l’atto”, ha spiegato con orgoglio Paola Saluzzi intervistata dal settimanale Oggi. “Ci hanno detto tutti “grazie” e noi “grazie!”. Se una relazione è seria, richiede il matrimonio”, ha affermato felicemente.

Paola Saluzzi

Nel 1991, Saluzzi è entrata in RAI come giornalista lavorando a “Viaggio intorno all’uomo” di Sergio Zavoli. Dopo tre anni come inviata sportiva a TMC e una parentesi a Mediaset (dove ha debuttato come attrice nella popolare commedia “Casa Vianello”), nel 1998 ha iniziato a condurre Unomattina, il talk show di punta di Rai Uno. Nel 2009 passa all’emittente di Rupert Murdoch per condurre Sky TG 24 Pomeriggio, ricevendo l’anno successivo il Premio Nazionale Alghero Donna di Letteratura e Giornalismo, per il giornalismo. Nel 2017 è entrata a far parte di TV2000, un’emittente televisiva cattolica.

Biografia

Laureato in giurisprudenza all’Università di Bologna, ha esordito nel 1986 con il racconto Undici calciatori, nell’antologia Giovani blues (Transeuropa), parte del progetto “Under 25” ideato da Pier Vittorio Tondelli. Navi in bottiglia, 101 micro-romanzi, è stato pubblicato nel 1993 da Transeuropa, casa editrice di Pier Vittorio Tondelli. Tra il 1997 e il 1999 è stato corrispondente da New York per La Stampa, occupandosi di pena di morte, e ha partecipato alle trasmissioni televisive di Gad Lerner. Ha scritto per numerose riviste e quotidiani, tra cui La Repubblica, Vanity Fair, Diario e Avvenire. Nel novembre 2003 si è trasferito a Beirut, in Libano, dopo aver vissuto al Cairo, in Egitto.

Nel gennaio 2011 è stato nominato direttore di GQ, mensile di proprietà di Condé Nast, in sostituzione di Michele Lupi. Fino a giugno 2013 ha ricoperto la carica di direttore di GQ. Il 25 agosto 2014 ha sposato a New York la giornalista Paola Saluzzi. Il 17 febbraio 2016 è stato nominato dal Consiglio di amministrazione di Rai Sport, a partire dal 7 marzo, direttore di Rai Sport, carica dalla quale si è dimesso il 1° agosto 2018. 〈 Tiene un blog, “La prima cosa bella”, sul sito de la Repubblica dal 15 aprile 2019. Dal 2018 dirige Rai Sport.