Hai capito chi è Giorgio Capitta figlio dj di Lorella Cuccarini

Bello come sua madre, Giorgio Capitta fa incetta di complimenti sui social media ogni volta che pubblica una sua foto.

Quarto e più giovane figlio di Lorella Cuccarini e Silvio Testi, il giovane Giorgio Capitta vanta una schiera di ammiratrici glamour! Grazie alla sua naturale avvenenza, ereditata dalla famosa madre, il ragazzo gode di uno straordinario seguito sul web. Ha un volto che buca lo schermo e le persone vogliono sapere chi è, cosa fa nella vita, la sua situazione sentimentale e, perché no, qualche utile curiosità su di lui. Se la curiosità vi travolge lasciatevi prendere per mano: vi racconteremo tutto su di lui!

Giorgio Capitta: biografia e carriera

Fratello gemello di Chiara, Federico è nato il 2 maggio 2000 a Roma sotto il segno zodiacale del Toro. È molto legato alla sorella e come lei ha frequentato la St. George’s British International School di Roma, dove si parla inglese. Entrambi sono stati ammessi alla European School of Economics in Business Administration e sperano di avere successo un giorno. Tra l’altro, usa il nome d’arte Juraj e nel 2018 ha pubblicato il suo primo singolo, intitolato VIP. Presente su Instagram, non è noto se abbia o meno una dolce metà. Del resto, aggiorna il suo profilo molto raramente. Vive a Roma e il suo patrimonio è sconosciuto.

Curiosità su Giorgio Capitta

Il giorno del loro 18° compleanno, la coppia ha ricevuto una dedica affettuosa dai genitori attraverso i social media: “Il giorno è arrivato. Anche voi, oggi, diventate maggiorenni… Che i sorrisi e la complicità di questa foto siano sempre con voi. Non smettete mai di sognare, di guardare il mondo con gli occhi dei bambini: curiosi, appassionati, innamorati della vita. Per ogni momento di felicità, per ogni tormento, gioia o preoccupazione, noi ci saremo sempre. Un passo indietro ma: per sempre. Vi vogliamo bene. Mamma e papà”. La vocazione del musicista è nata da papà Silvio Testi, affermato produttore che fu uno dei complici dello scherzo a Lorella Cuccarini in Scherzi a Parte: da quel momento piovvero i complimenti dei telespettatori!