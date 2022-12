Hai capito chi è la moglie di Silvia Verdone Christian De Sica sorella di Carlo

Silvia Verdone, moglie di Christian De Sica, è imparentata con due dei più popolari attori romani: suo fratello Carlo Verdone e suo marito. Per approfondire i fatti della loro relazione, diamo un’occhiata più da vicino a chi è lei e ai dettagli della loro storia d’amore.

Chi è Silvia Verdone, la moglie di Christian De Sica

Silvia Verdone è venuta al mondo a Roma il 25 febbraio 1958. Suo padre era uno storico del cinema e i suoi fratelli Carlo e Luca erano entrambi registi di fama, quindi era chiaro che il suo destino era l’industria cinematografica. Ma prima, alla fine degli anni Settanta, ha avuto un fugace impegno in televisione, come “signorina buonasera” di Rete3, il canale della Rai appena nato.

Dopo il matrimonio con Christian De sica nel 1980, decide di dedicarsi maggiormente alla famiglia prima di tornare alla carriera lavorativa nei primi anni 2000. In questo periodo ha intrapreso la carriera di produttrice, impegnandosi nei film diretti dal marito e in Simpatici e antipatici, oltre che nello spettacolo teatrale Parlami di me.

Silvia Verdone, la storia con Christian De Sica

Silvia e Christian si sono incrociati per la prima volta quando erano ancora adolescenti: Silvia aveva solo 14 anni e Christian era un compagno di classe di Carlo Verdone. La coppia si è sposata nel 1980 e da allora la loro unione è rimasta salda. Luca ha avuto due figli: Brando, che ha scelto la carriera cinematografica come i suoi genitori, e Maria Rosa, che ha scelto di dedicarsi alla moda.

L’attore ha affermato che il legame tra lui e la moglie è più forte che mai. Ha ricordato di averla incontrata in un periodo difficile della sua vita, subito dopo la morte del padre e quando era in difficoltà economiche. L’aiuto di Silvia è stato essenziale e il loro legame è diventato sempre più profondo nel tempo.