Hai capito chi è Madalina Doroftei fidanzata Alessandro Egger

Alessandro Egger è il fidanzato di Madalina Doroftei. La coppia sta insieme da dieci anni e cerca di passare più tempo possibile insieme; infatti, proprio di recente, quando Madalina era fuori per un servizio fotografico in un altro Paese, Alessandro ha guidato per tremila chilometri per andare a trovarla per poche ore. La modella ha confessato che è stato il romanticismo di Alessandro a conquistarla per primo: “Una volta ha percorso più di tremila chilometri per venirmi a trovare in un Paese sconosciuto”, racconta, “tutto questo solo per vedermi”. La coppia ha anche deciso di intraprendere un progetto imprenditoriale insieme – hanno avviato una società – ma in un’intervista a una rivista hanno sottolineato che sul lavoro non si comportano come fidanzati: “È tutto professionale”. Un grande amore quello nato tra i due che non nascondono di sognare una famiglia un giorno. “Sono certa che tutto accadrà al momento giusto” ha detto la modella che non esclude in futuro la possibilità di diventar mamma.

Chi è Madalina Doroftei, la fidanzata di Alessandro Egger?

La modella e il fotografo, che fanno coppia dal marzo 2014, sono entrambi originari della Romania. Il suo vero nome è Madalina Doroftei, ma è conosciuta con il soprannome di Mada. Un sogno, quello di lavorare nella moda, tenuto nel cassetto da una giovane albanese che si è trovata improvvisamente proiettata sulle passerelle più importanti. “Avevo 14 anni”, racconta a Megazine Wonder You, “grazie alla [mia partecipazione a] un concorso di bellezza organizzato dalla mia scuola; durante il concorso la bellezza di Madalina è stata notata da un talent scout che l’ha proposta a un’agenzia in Romania”.

Inizia così la carriera di Madalina, che in pochi anni la vede collaborare con molti marchi di moda: da Levis a Nero Giardini a Nike e altri. Importante nella sua vita è stato l’incontro con Marco Lorenzetto, stilista di Versace. Di lui ha detto: “Marco mi ha insegnato che si può lavorare nel mondo della moda raggiungendo livelli molto alti, essere bravi, professionali e rimanere sempre umili e gentili”. Ma per la bella Madalina il lavoro non è tutto, anche l’amore ha la sua importanza….